Paritaria docente: Hacienda dice que “no hay más plata” para mejorar la oferta porque se “comprometen” las finanzas de la provincia El ministro Roberto Gutiérrez dijo que, si no aceptan, se aplicará el 5% ofrecido para agosto.

La nueva reunión paritaria para mejorar el sueldo docente en San Juan dejó mucha tela para cortar. Es que luego de casi 12 horas de reunión, al menos una parte de los representantes gremiales se fue molesto con la propuesta oficial. Inclusive, más temprano, el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, cuestionó que UDA adelante su rechazó antes de bajarla a las bases.

Más tarde, el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, explicó que la oferta salarial le representa a la provincia un desembolso que ronda los 3.500 millones de pesos. ¿Cuál es la propuesta? Un 5% de aumento en agosto y otro 5% en septiembre, más una mejora en el nomenclador docente y la suba en las Asignaciones Familiares.

“Con una recaudación que está si comparamos julio con respecto a enero, hay un incremento de un 46%, y en el mismo periodo nosotros hemos dado un incremento de sueldo del 72%. Entonces, realmente nosotros hacemos un esfuerzo enorme por ir reduciendo en todos los sectores, partida por partida, pero ya llega un punto en que ya no podemos hacer más reducciones”, explicó el funcionario en Radio Sarmiento.

La cuenta que hace el Gobierno es que lo ofrecido está por encima de la inflación: “En julio ofrecimos un incremento salarial del 6% contra una inflación del 4,2%, o sea, ahí en ese momento voy a tener una recuperación real. Ahora estamos ofreciendo para el mes de agosto un 5%, que también va a estar por encima de la inflación, porque la estimación de la inflación es probable que esté por debajo del 4% para el mes de julio. Y para septiembre nosotros estamos hablando también de otros 5%, que se va acumulando al anterior mes. El cálculo es sobre el mes anterior. Esto hay que aclararlo, porque si no, los docentes piensan que con el número de hoy hay que hacer ese cálculo. No, hay que hacer el cálculo con el mes anterior cobrado, es decir, el 5% se va sumando”.

Sobre si abría la puerta a una oferta superadora, Gutiérrez le puso reparos y dijo que “yo quisiera dar un montón de aumento, pero no puedo. No puedo porque no hay más plata. Vamos a comprometer las finanzas de la provincia. Vamos a comprometer el futuro de los sanjuaninos. Entonces no podemos dar más de lo que tenemos”. Y agregó “eso funciona en una casa, funciona en una empresa, funciona en un banco, funciona en una provincia y funciona en un país. Y justamente como funciona en un país también, todos estos años de desmanejo de las finanzas nacionales han provocado esta situación que desembocó en esta superinflación que hubo en el mes de diciembre y enero y por la cual ahora las autoridades nacionales están trabajando para bajarla”.