Patricia Bullrich pidió que José Luis Espert aclare si recibió o no dinero de un presunto narco La ministra de Seguridad, quien también es candidata a senadora nacional por LLA, opinó que “cuando no tiene nada que esconder, lo mejor es decir las cosas".

Patricia Bullrich se metió en la polémica por la insólita entrevista de José Luis Espert, en la que se negó a responder si recibió dinero de parte del empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado. Le pidió al economista que aclare sus vínculos y responda a la consulta.

“Tuvo una posición poco clara, de no decir exactamente las cosas que sucedieron. Cuando no tiene nada que esconder, lo mejor es decir las cosas”, planteó Bullrich esta mañana en una nota en A24.

Para Bullrich, hay que separar la campaña electoral de los hechos. Por eso disparó contra el kirchnerismo por la utilización de este tema, que considera “de vieja data”.

“Es una campaña con un montón de temas que son de vieja data, como este de Espert que es de 2019, y que son tomados por la oposición para poner en la mesa. Una cosa es el embate que hace la oposición como (Juan) Grabois, en una situación en la que no está ni imputado Espert, queriendo sacar a un diputado. Pero a ese clásico hay que cortarlo”, planteó, en referencia al intento de la oposición de correr a Espert de la comisión de presupuesto durante el miércoles.

La ministra de Seguridad pivotea entre el caso del triple crimen con sello narco de Florencio Varela y la campaña electoral donde uno de sus compañeros es señalado de haber recibido dinero de un empresario investigado por narco. Bullrich competirá por una banca como senadora en CABA por La Libertad Avanza, mientras que Espert es candidato pero a diputado en provincia de Buenos Aires.

A Bullrich le mostraron el corte donde Espert se niega a responder si recibió o no 200 mil dólares de Machado. “Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. Tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad sobre nuestras conductas. Tiene que volver y ser claro. Punto”, dijo.

Luego se refirió al apoyo que Milei le hizo a Espert en las últimas horas. “Lo que a cada uno le toca es hablar para salvar al Presidente, al proyecto. No puede ser que sea el Presidente el que salga a hablar del candidato a diputado. Somos nosotros los que tenemos que trabajar”, planteó Bullrich.

La ministra sí defendió a Espert al plantear que la causa sobre Machado aparece en 2021, por lo que el economista podía no saber sobre sus vínculos. “Espert era un novato, que no había estado en la acción política. Yo tenía un equipo especializado en hacer informes de quién se acerque en la campaña, de a qué auto te subís. En 2019 Espert estaba solo, no tenía el equipo para hacer el análisis previo”, dijo.

MIRA TAMBIÉN EN VIVO: El Senado sesiona para rechazar los vetos de Milei sobre el Garraham y universidades

Espert habló en la noche de este miércoles en A24, donde le preguntaron si recibió 200.000 dólares del empresario “Fred” Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico.

“Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos… pero por favor, ¿de qué estamos hablando?”, comenzó a ensayar su respuesta Espert. “De esto yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña”, añadió, al tiempo que subrayó que el dirigente social “fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto”.

“No vamos a hacer de un único tema este tema. Lo que no quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia”, agregó.

Por otra parte, Espert dijo que no se bajará de su candidatura a diputado. “De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca”, sostuvo el economista cuando se le consultó si estaba dispuesto a dar un paso al costado y renunciar a su candidatura tras las acusaciones.