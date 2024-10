Pedido de juicio político contra la Corte: Vallejos amplió la denuncia y arremetió contra Lima El dirigente dijo que al sumir su función el cortista no renunció al registro notarial.

El dirigente, empresario y excandidato a gobernador Sergio Vallejos decidió dar un paso más en su embestida contra la Corte de Justicia de San Juan al presentar este lunes en la Cámara de Diputados una ampliación de su denuncia en el marco de juicio político que encara contra el máxima tribunal local.

Esta vez, el hombre de Juntos por el Cambio y uno de los primeros en posicionar el nombre de Milei en San Juan, apuntó sus cañones contra uno de los cortistas, Marcelo Lima, cuando en la primera presentación había señalado a Lima, pero también Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur por la actuación en la causa de la polémica expropiación al predio de La Superiora.

¿Los motivos para señalar al exvicegobernador de Uñac? “El cortista Marcelo Lima, titular del registro notarial número 22, o sea, es escribano, tiene una escribanía, detectamos que no cedió o no renunció a la titularidad de ese registro cuando asumió como cortista. Esto se incurre en un grave acto de incompatibilidad porque la ley es muy clara, él no puede ejercer, él es abogado mientras es cortista. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha retenido el título ilegalmente del colegio notarial”, dijo en Radio Sarmiento.

Vallejos argumentó su denuncia contra Lima. “El problema es que el señor ahora, ostenta el cargo de cortista, es perpetuo, es de por vida. Entonces, no debería seguir reteniendo el título. Es muy grave esto porque la ley es clara y él no puede alegar que no lo entendió porque él es un ministro de la Corte”.

“Cuando presentamos el anterior juicio político, nos llovieron, nos cayeron de todos lados este sistema de irregularidades. Nos llamaban abogados, miembros del Poder Judicial, cansados de estos atropellos, cansados de esta impunidad total. Esto vuelve a marcar o remarcar lo que nosotros marcamos. Lastiman la observancia jurídica de la provincia, la seguridad jurídica de la provincia. Imagínate si los máximos exponentes del Poder Judicial hacen este tipo de cosas que nosotros estamos denunciando. ¿Qué queda para el resto de nosotros?”, contó.

Vallejos: “Parece que hay gente en esta provincia que forma parte de un sistema perverso que puede hacer lo que quiere. Bueno, en este caso, la Corte parece que puede hacer lo que quiere”.

Pero, según adelantó, esta segunda presentación no será la última y promedió que “habrá más”.