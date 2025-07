Polémica defensa desde San Juan al dirigente que le deseó un “triste final” a Guillermo Francos La Federación Sanjuanina de Fútbol respaldó a Pablo Toviggino.

El cruce entre Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, tuvo eco en San Juan: la Federación Sanjuanina de Fútbol adhirió a un polémico comunicado respaldando al dirigente que le deseó un “triste final” al jefe de Gabinete Guillermo Francos.

“Es curioso que aquellos que se arrogan la representatividad de la libertad y los derechos personales actúen como jueces rectores de la vida y el pensamiento ajeno”, expresa el comunicado del Consejo Federal compartido por la “Federación Sanjuanina de Fútbol y sus 13 ligas afiliadas”, cuya cabeza es Nacif Farías, dirigente peronista allegado a “Chiqui” Tapia que actualmente tiene un cargo en la Municipalidad de Caucete.

En el mismo texto, los dirigentes del Interior manifestaron su apoyo “incondicional” a Toviggino, destacando el rol social de los clubes en todo el país: “Unidos más que nunca en defensa de los cientos de miles de familias que encuentran contención, cariño y respeto en cada pequeño club de la República Argentina”.

Cerraron el comunicado con una frase dirigida a Bullrich: “Decimos NO al avasallamiento, No al autoritarismo, No a la soberbia. Señora Bullrich, con el pueblo NO”.

“Desde la Pcia. De San Juan, Repudiamos enérgicamente, los dichos de la Sra. Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, contra el Presidente del Con. Fed. @TovigginoPablo y contra la Libertad de Expresión y Pensamiento, Sin dar un paso atrás con los derechos ganados desde 1983!!!”, escribieron desde la FSJ al momento de compartir el escrito. Además, debieron limitar los comentarios por las críticas.

El trasfondo de la disputa parece evidenciar una creciente incomodidad del oficialismo nacional con el rol opositor que la AFA viene desempeñando en cuestiones públicas. Lejos de atenuarse, el conflicto dejó expuesta una fractura cada vez más marcada entre el Gobierno de Javier Milei y la conducción del fútbol argentino.

Mientras Bullrich acusa a Toviggino de emitir mensajes intimidatorios, el dirigente retruca con ironías y denuncias de autoritarismo. Y lo que queda claro, al menos por ahora, es que el parte del fútbol sanjuanino cerró filas en defensa de uno de los suyos.

El ida y vuelta entre Pablo Toviggino y Patricia Bullrich

La pelea mediática entre Patricia Bullrich y Pablo Toviggino continúa escalando. Luego de que la ministra de Seguridad le exigiera al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino —carta documento mediante— que se retractara de sus palabras contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos, a quien le había deseado un “triste final”, el referente de la AFA publicó una extensa carta en su cuenta oficial de X contra la funcionaria, recordando su pasado en Montoneros.

El texto, publicado este martes por la noche, comienza diciendo: “He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y, más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia. Me permito entonces rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación, por improcedente, absurda y por momentos, tragicómicamente autoritaria“.

Y luego remarca: “Por empezar, le informo —aunque estimo que lo sabe, pero ha decidido ignorarlo— que la Constitución Nacional me garantiza el derecho a expresarme libremente. Eso incluye, por cierto, el derecho a desear, pensar y opinar como me plazca, incluso cuando a usted no le guste“.

En ese punto, el posteo es demoledor: “Desear un país libre de políticos como Ud. y Dientes Amarillos [en referencia a Guillermo Francos], en mi opinión, es de persona de bien, que quiere a su patria y pretende lo mejor para sus conciudadanos. Respecto al contenido de su misiva, debo decir que resulta una ironía que usted, de todos los funcionarios disponibles, se arrogue la potestad de definir lo que es violencia. Y más aún, que lo haga sin sonrojarse, siendo parte de un Gobierno cuyo presidente, Javier Milei, afirmó públicamente —y sin desmentida suya, por cierto— que usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes. Si eso no constituye violencia, quizás deba actualizar sus definiciones o bien conversar seriamente con su jefe”.

La mano derecha del Chiqui Tapia ironizó: “Por otro lado, celebro que la preocupación del Ministerio de Seguridad se oriente a controlar opiniones en lugar de, por ejemplo, el crecimiento de la violencia real que se vive en el país. A este ritmo, pronto vamos a necesitar protección, no de los delincuentes, sino de la censura disfrazada de institucionalidad“.

Toviggino cerró su texto afirmando: “Me reservo todos los derechos constitucionales y legales que me amparan para continuar diciendo lo que pienso, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Le guste o no, sra. Ministra, eso es la libertad. Esa misma que ustedes invocan para privatizar todo, menos el pensamiento. Sin otro particular, la saludo con la distancia ideológica y moral que usted misma ha sabido ganarse”.

La carta documento que Patricia Bullrich le mandó a Pablo Toviggino y su descargo: “Habló como mafioso”

Patricia Bullrich le había intimado al dirigente deportivo exigiendo que se rectificara de sus duras declaraciones. La ministra de Seguridad advirtió en sus redes sociales: “Al que se cree con derecho a desearle la muerte al jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias“. Y acompañó el mensaje con la carta documento.

La funcionaria afirmó que “si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas“. La situación se dio luego de la autorización del presidente de la entidad futbolística, Claudio “Chiqui” Tapia, para que los clubes abran sus estadios a hinchas rivales, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad e infraestructura.

La confirmación del regreso del público visitante con una “prueba piloto” en el partido entre Lanús y Rosario Central generó fuertes cuestionamientos por parte de Francos, quien aseguró que ni la Casa Rosada ni el Ministerio de Seguridad fueron consultados previamente sobre la medida. A través de declaraciones a Radio Mitre, acusó a Tapia y a su mano derecha de jugar un “rol político”, en esta decisión que divide opiniones.

Ante las críticas, la respuesta de Toviggino no se hizo esperar. La publicación en redes sociales incluyó frases como: “¡Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos!” y “Te deseo un ‘muy feliz y triste final… pronto!!!‘”, además de cuestionar la autoridad del jefe de Gabinete y lo desafió a enfocarse en otros temas políticos.

De acuerdo a lo expresado por Bullrich, esos mensajes constituyen una agresión personal grave y un deseo de muerte hacia Francos, lo cual es inadmisible en un dirigente de la AFA, institución que debería regirse por principios de respeto y responsabilidad.

En la noche del martes, además, la ministra de Seguridad afirmó que “buscará aplicarle derecho de admisión” a Toviggino en los partidos en los que haya público visitante y, en declaraciones para LN+, reconstruyó el conflicto: “Francos opinó que la vuelta de los visitantes había que hacerla de a poco y Toviggino, que no lo conozco, no sé quién es, sé que es tesorero de la AFA, le contestó como mafioso. Le dijo que le deseaba lo peor para su vida, es decir, la muerte. Los que siembran violencia no pueden ingresar a los estadios”, disparó.

Guillermo Francos le respondió sin intermediarios a Pablo Toviggino: “Tiene los dedos verdes”

La respuesta del jefe de Gabinete llegó después del impacto de los dichos de Pablo Toviggino. “Este personaje me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso, me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca“, insinuó el lunes en LN+. Luego, aseguró que no conocía al dirigente deportivo hasta que se puso a investigar su trayectoria y las actividades que realiza.

“No dije nada que no sea conocido por la gente. Afirmé que la autorización para que haya hinchas visitantes en las canchas es una utilización política de la AFA. Sospecho que está metido en política“, agregó.

Al mismo tiempo, Francos recordó que el dirigente le pidió que no se meta en los asuntos de la AFA y lo desafió con ironía: “¿Cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul y todo el equipo que venció a Francia. No sé qué hizo Toviggino para atribuirse ese triunfo; si acaso, ese mérito es para Scaloni, que armó un gran equipo”, concluyó.

El regreso de los visitantes se produjo con los 7.000 hinchas de Rosario Central que fueron a la cancha de Lanús, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, el territorio que gobierna Axel Kicillof, a quien desde la Casa Rosada tienen identificado como uno de sus principales adversarios políticos.

Este lunes 21 hubo una reunión de autoridades de la AFA con representantes de los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para intentar que haya visitantes en los partidos del Torneo Clausura de Primera División en esta jurisdicción, pero hubo una respuesta negativa. Por el momento, las pruebas “piloto” seguirán en el Conurbano bonaerense y en algunos estadios de provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero.