Quién es Karen Reichardt, la candidata que podría encabezar la lista de LLA en Buenos Aires Actriz y modelo reconocida en los años noventa, ocupa el segundo lugar de la lista y de acuerdo al fallo de la justicia electoral, queda en el primer puesto.

La actriz y modelo Karen Reichardt, recordada por su paso por programas de televisión y películas en la década del ’90, dio un sorpresivo salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y ocuparía la cabeza de lista como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre.

Luego del fallo del juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, (que rechazó la solicitud de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales en lugar de José Luis Espert), la lista del oficialismo quedó modificada.

Karina Vázquez –conocida como Karen Reichardt– ocupará el primer lugar en la boleta de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para la provincia de Buenos Aires. Mientras que Diego Santilli quedará en el segundo puesto y Gladys Humenuk en el tercero.

El inicio de su carrera artística se remonta a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Desde allí, Karen Reichardt saltó a programas que mezclaban humor, parodia y exposición mediática, como Peor es Nada —donde compartió pantalla con Marixa Balli y María Fernanda Callejón— y Brigada Cola, junto a Guillermo Francella y Emilio Disi. Con una estética provocadora propia de la época, también posó para Playboy en una producción icónica de “rubia y morocha” con Callejón.

Su trayectoria incluyó cine picaresco y comedias populares, como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995). Más tarde se animó a la conducción televisiva con Fanáticas, un ciclo femenino sobre fútbol que se mantuvo siete años al aire. En 2014 denunció públicamente conductas de acoso del actor Tristán durante una filmación y una obra teatral, un episodio que marcó un punto de quiebre en su relación con el ambiente artístico.

En la última década, Reichardt orientó su perfil hacia el activismo animal, con Amores Perros, un programa sobre cuidado y adopción responsable de mascotas que hoy se emite por la TV Pública. Allí reconoce que cuenta con financiamiento externo, pese a que en reiteradas oportunidades expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos estatales.

En paralelo, comenzó a mostrarse cada vez más activa en política a través de sus redes sociales, donde desde el inicio del gobierno de Javier Milei comparte mensajes de apoyo al mandatario y a referentes libertarios. “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”, publicó recientemente, en alusión a su respaldo al presidente.

Madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, a quienes mantiene fuera de la exposición pública, Karen Reichardt encara ahora un nuevo desafío en su carrera. De la televisión a la arena electoral, su historia es la de una artista que supo construir notoriedad en la cultura popular y que hoy busca traducir esa visibilidad en capital político.