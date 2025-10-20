Rodolfo Colombo, en el sprint final de la campaña: ni los “100 kilos de pecho” del candidato peronista, ni la motosierra de Milei El jefe de Asesores del Gobierno de Marcelo Orrego y una de las voces más filosas del oficialismo, habló en Data Fina (Radio Colón FM 106.3) sobre el escenario político rumbo a las legislativas del 26 de octubre. Defendió la gestión provincial, criticó los extremos del kirchnerismo y el mileísmo, y apuntó contra Cristian Andino.

En la recta final de la campaña electoral, Rodolfo Colombo, jefe de Asesores del Gobierno de Marcelo Orrego y una de las principales espadas discursivas del oficialismo, pasó por Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3), y dejó definiciones punzantes sobre el panorama político nacional y local.

“Estamos ocupados en que los sanjuaninos voten. Queremos que vayan y voten por quien sea, pero que voten”, dijo Colombo, quien pidió participación ciudadana de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El funcionario explicó que la consigna del orreguismo es “cuidar San Juan” frente a los extremos que, según él, representan el kirchnerismo y el mileísmo. “Por un lado tenés al kirchnerismo que quiere volver, con los candidatos de Uñac como Andino. Por otro, la motosierra de Milei. Creemos en el equilibrio fiscal, pero cuando se avanza sobre sectores vulnerables, es nuestro límite”, advirtió.

Colombo aseguró que desde el espacio Por San Juan mantienen una postura de acompañamiento crítico hacia el Gobierno nacional: “Queremos que a Milei le vaya bien, pero no vamos a permitir que su motosierra avance sobre los sanjuaninos. Nos jugamos por San Juan”.

El asesor de Orrego también hizo un balance de la gestión provincial y defendió la administración de los recursos. “San Juan dejó de recibir fondos nacionales. Hasta de la Circunvalación nos tuvimos que hacer cargo. Conservamos la obra pública con fondos provinciales, con una enorme austeridad. Hemos vuelto a comprar ambulancias después de 20 años”, subrayó.

Consultado sobre la relación del gobernador con Javier Milei, Colombo fue tajante: “No es látigo ni chequera, pero es más difícil. Milei parece no entender que Orrego ganó la provincia. Cree que su triunfo nacional le da un cheque en blanco para recortar donde quiera y que las provincias se arreglen solas”.

También reivindicó el estilo político del mandatario sanjuanino: “Orrego fue muy claro y recuperó la política como herramienta de transformación. Quiere que la gente crea en la política como sinónimo de educación, salud y progreso. Sabe que falta mucho por hacer, pero lo hace con sensibilidad y acción”.

Respecto de los reclamos de los intendentes justicialistas por la distribución del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE), Colombo defendió el criterio del Ejecutivo: “Esos cuestionamientos aparecen cuando hay elecciones. No hay que jugar con los vecinos. El Gobierno de Orrego fue equilibrado con la repartición de recursos, sin mirar colores políticos. El peronismo gobierna 13 departamentos y los fondos provinciales llegan”.

En materia ideológica, el funcionario fue más allá y cuestionó la apropiación del concepto de justicia social por parte del peronismo. “No creo que la justicia social sea propiedad privada del justicialismo. Yrigoyen ya hablaba de la causa de los desposeídos. Cuando Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil, demostró que el peronismo no siempre es justicia social. Orrego siente más el dolor de los sanjuaninos y actúa”, afirmó.

Finalmente, Colombo no esquivó el golpe humorístico sobre la musculatura del candidato peronista Cristian Andino, quien se jactó de levantar 110 kilos de pecho. “No entiendo, ¿va a ir a hacer MMA a Buenos Aires? Cada uno hace lo que puede. Yo no tengo tiempo para el gimnasio en elecciones. Andino creerá que eso lo acerca a la gente, pero debería explicar, como asesor de Sergio Uñac, los proyectos que aprueban”, dijo.