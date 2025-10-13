Sesión especial de la Legislatura para rechazar la quita de San Juan de las zonas frías: afecta a unos 122.000 usuarios El vicegobernador Fabián Martín recibió a los diputados nacionales, Walberto Allende y Nancy Picón, junto a los jefes de bloques de la Cámara de Diputados provincial.

La tensión por la posible eliminación de los subsidios del régimen de zonas frías llegó este lunes a la Legislatura sanjuanina. El vicegobernador Fabián Martín encabezó un encuentro con los diputados nacionales Walberto Allende (Unión por la Patria) y Nancy Picón (Producción y Trabajo) para analizar el impacto del proyecto del Gobierno nacional que quita a San Juan de los beneficios tarifarios del gas, alcanzando a unos 122.000 usuarios.

De la reunión también participaron los jefes de bloque de la Cámara de Diputados provincial, quienes acordaron convocar a una sesión especial para este jueves. El objetivo será emitir una declaración unificada de rechazo a la iniciativa incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026, enviado por Javier Milei al Congreso. Hay dudas sobre el sentido del voto del libertario Fernando Patinella, alfil del Presidente en la Legislatura.

La modificación impulsada por la administración libertaria elimina la garantía legal de los descuentos para las zonas frías, trasladando la continuidad del beneficio a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional.

Actualmente, la ley asegura una reducción del 50% en la tarifa de gas para los hogares incluidos en el régimen, y del 70% para usuarios vulnerables, entre ellos jubilados, electrodependientes, comedores, veteranos y desocupados.

Con el cambio, esos porcentajes dejarían de estar protegidos por ley y pasarían a depender de decisiones políticas sujetas a la regla fiscal de equilibrio, que prioriza el pago de deuda y el ajuste del gasto público.

Además, el proyecto deroga los artículos que ampliaban la cobertura y recorta los fondos que sostienen el sistema, al eliminar el recargo del 7,5% sobre las exportaciones de gas. Esta combinación, según advierten desde distintos sectores, abriría la puerta a nuevos aumentos en las facturas, una situación que los sanjuaninos ya padecieron en los últimos dos años.

El diputado nacional Walberto Allende fue uno de los más críticos durante el encuentro. “Milei ya había intentado eliminar el beneficio en la Ley Bases, logramos que lo sacara y no se trató, pero ahora lo vuelve a poner. Es una medida injusta que castiga a las provincias del interior”, afirmó. Además, informó que la declaración sanjuanina será llevada el martes que viene ante la Comisión de Presupuesto. “Esto no tiene nada que ver con el equilibrio fiscal, esto lo pagan los usuarios”, expresó

Por su parte, Luis Rueda, presidente del bloque Bloquista, manifestó su preocupación por las consecuencias del ajuste: “Muchísimos sanjuaninos van a quedar sin subsidio. En este momento económico tan difícil, es muy preocupante lo que el Gobierno nacional está por hacer”, expresó a DIARIO DE CUYO.