Tras el respaldo económico, Javier Milei será recibido oficialmente por Donald Trump El presidente será recibido en el Salón Oval, y la comitiva se alojara en Blair House, en una muestra de la relación estratégica entre Argentina y los Estados Unidos

La sintonía ideológica y personal entre Javier Milei y Donald Trump sumará un nuevo capítulo: ambos presidentes se encontrarán en la Casa Blanca, el próximo 14 de octubre.

Milei y Trump se habían encontrado en la Cumbre de la CPAC, una gala en Mar -a- Lago y la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero faltaba la cita oficial en el Salón Oval.

Hasta ahora, Trump no recibió a un sólo presidente del Cono Sur, y Milei llegará a la Casa Blanca para ratificar su alianza estratégica con la administración republicana.

El próximo cónclave entre ambos mandatarios es una señal clara del respaldo de los Estados Unidos a la Argentina, frente a la compleja situación en los mercados y a doce días de los comicios de medio término.

No será un simple encuentro protocolar: la comitiva se alojará en Blair House -frente a la Casa Blanca- y se preparan una serie de eventos que involucrarán a integrantes de ambos gabinetes.

La visita de Milei a Trump ocurrirá durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), adonde Luis Caputo tenía previsto encontrarse con Kristalina Georgieva para analizar el salvataje financiero que diseñó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Si algún miembro del directorio del FMI tenía dudas acerca de la fortaleza política del apoyo republicano respecto al gobierno de la Libertad Avanza, el cónclave de Milei con Trump terminará de disipar los interrogantes que había entre los representantes de ciertos países europeos.

