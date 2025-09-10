Además, junto a las demás expresiones que conforman el Frente Sindical Universitario, los estudiantes y la comunidad universitaria, llevarán adelante una tercera Marcha Federal Universitaria a realizarse el día que se trate el rechazo al veto en el congreso, para defender la Ley.

“Lamentablemente, el gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública. Luego del apoyo multitudinario a las dos marchas federales y a pesar de los recientes resultados electorales adversos, en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno Nacional sufrió una derrota contundente, Milei no rectifica su rumbo”, expresaron desde FEDUN.

El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, expresó que “hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”

Además alertó sobre la situación salarial actual: “lo que vemos es alarmante: el año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”.

Y anunció la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria: “haremos una movilización nacional cuando se trate el rechazo al veto en el Congreso, para pedirle a los diputados y las diputadas que insistan con la Ley”.