UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno y se tensa la negociación El gremio mayoritario resolvió en plenario no aceptar la oferta presentada en la última reunión paritaria. La negociación se retomará este viernes 29 de agosto.

La negociación paritaria docente sigue sin encontrar consenso. Este jueves, el plenario de delegados de UDAP —el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos— resolvió rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

La propuesta oficial incluía un incremento salarial atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una suba adicional de 4 puntos para los meses de septiembre, octubre y noviembre, y un aumento del 15% en el ítem de conectividad para septiembre. Sin embargo, los gremios consideraron insuficiente la oferta.

En la última reunión, celebrada el martes 26 de agosto, el Gobierno había solicitado que las entidades gremiales analizaran la nueva propuesta con sus bases y volvieran con una respuesta clara a la próxima mesa de negociación, fijada para este viernes, 29 de agosto, a las 14 horas.

El rechazo de UDAP —que representa a la mayoría de los docentes en la provincia— marca un antecedente fuerte que podría condicionar la próxima ronda de diálogo.

Desde los gremios insisten en que la propuesta salarial debe contemplar mejoras concretas para agosto y septiembre, y no postergar aumentos significativos hasta octubre, mes para el cual el Gobierno dejó abierta la posibilidad de una nueva negociación.

El proceso paritario está encabezado por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a funcionarios de ambas carteras. Por el lado gremial, participan representantes de UDAP, UDA y AMET.

Mientras tanto, y hasta tanto haya un nuevo acuerdo, los docentes cobrarán sus salarios con aumentos ajustados por IPC.