Un alfil bloquista defendió el aporte del partido en las legislativas y destacó a Orrego como un “ganador” entre los gobernadores El vocal del IPEEM y dirigente del Partido Bloquista, Andrés Chanampa, analizó los resultados de las legislativas del 26 de octubre. Valoró el desempeño de Orrego frente al resto de los gobernadores, defendió el aporte del bloquismo en la alianza oficialista y anticipó que el partido buscará cargos en la Legislatura en 2026.

El vocal del IPEEM y secretario de Acción Política del Partido Bloquista, Andrés Chanampa, analizó con tono firme los resultados de las elecciones nacionales legislativas en Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3). En su lectura, Marcelo Orrego fue el único de los gobernadores provinciales -que no firmó con Javier Milei- que salió “ganando” en un contexto donde, aseguró, la disputa se nacionalizó entre el peronismo y los libertarios.

“Con el diario del lunes somos todos analistas. Se nacionalizó mucho la elección. Se pusieron en juego dos modelos: el peronismo y lo libertario. En el medio quedaron los gobernadores con su propuesta provincial. En ese esquema, el ganador de todos los gobernadores es Orrego. No hay un gobernador al que le haya ido bien en su provincia, salvo Orrego”, planteó Chanampa.

El dirigente recordó que, pese a que la lista de Por San Juan —encabezada por el vicegobernador Fabián Martín— quedó segunda, la diferencia con el peronismo fue de apenas tres puntos, muy lejos de los márgenes de derrota de otros mandatarios provinciales. “El frente Por San Juan perdió por tres puntos, no por diez o quince como Llaryora en Córdoba. En San Juan, no fue una cuestión abismal”, enfatizó.

Chanampa dedicó buena parte de la entrevista a responder críticas sobre el supuesto bajo peso electoral del bloquismo dentro del frente oficialista. Cabe recordar que Por San Juan ganó en Zonda, distrito de Miguel Atampiz, pero perdió en Iglesia, departamento comandado por Jorge Espejo, ambos bloquistas.

El dirigente hizo una defensa cerrada del partido centenario: “No he visto nada de críticas a excepción de algunos trolls en redes. ¿Cómo medís el aporte cuantitativo del bloquismo en una elección nacional? Si vos comparás el resultado del 2023 y de ahora, el oficialismo sacó 30.000 votos. Con esa lectura, podría decir que el bloquismo aportó 20.000 en 2023, entonces ahora aportamos 20.000. Pero es inmedible”.

El exdiputado provincial recordó que, tanto en la etapa en la que el bloquismo formó parte del justicialismo como ahora dentro del oficialismo orreguista, las críticas siempre aparecen. “Cuando estábamos con el justicialismo decían que no aportábamos nada, pero cuando nos fuimos, nos criticaron por irnos. En estas elecciones el bloquismo aportó no sólo desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo, con presencia territorial y fiscalización”, afirmó.

Fabián Martín y la Cámara de Diputados

Consultado sobre la posibilidad de que el vicegobernador Fabián Martín asuma o no su banca como diputado nacional, Chanampa fue prudente pero dejó un mensaje sobre la autonomía partidaria: “La decisión de Martín va a ser puramente de él, de Orrego y su partido. No creo que el gobernador consulte a los socios del frente. Lo mismo con Rizo. Lo que haga el bloquismo, lo va a definir el bloquismo”.

El dirigente consideró que, si Martín efectivamente deja la Vicegobernación para pasar al Congreso, la Cámara de Diputados provincial “perdería un gran dialoguista, un hombre de consenso”.

De cara al próximo periodo legislativo, Chanampa adelantó que el bloquismo buscará protagonismo en la conducción interna de la Cámara. “Por costumbre, la vicepresidencia primera es para el oficialismo. Pero es natural que el bloquismo pelee el puesto porque tiene cuatro diputados, es la segunda minoría en la Cámara”, adelantó.