Un grupo de legisladores del peronismo planea acompañar la candidatura de Baigorrí en Diputados y se mueven las fichas Un voto está casi cantado. Incluso hubo un trabajo político conjunto entre el diputado y el postulante a la Fiscalía General de la Corte. Puede haber más respaldo, pese a la idea del uñaquismo de sostener a Rolando Lozano. ¿Y el bloquismo?

Es un voto casi cantado del peronismo sanjuanino para el camarista laboral Guillermo Baigorrí que busca posicionarse como el nuevo fiscal General de la Corte. El líder de la CGT local, el diputado provincial Eduardo Cabello, tiene la intención de respaldar al exsenador nacional electo en el 2011 por la boleta de Producción y Trabajo. ¿Por qué? Por un pasado común y un respeto mutuo. Puede haber más apoyos del bloque Justicialista a la candidatura del magistrado para la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría Oficial).

Es el primer esbozo de una apoyatura del peronismo a Baigorrí, a todas luces impulsado por el oficialismo provincia para la Fiscalía General. Principalmente porque el uñaquismo señaló que tiene un preferido para el puesto: el secretario Relator, Rolando Lozano, una de las manos derechas del difunto timonel del organismo, Eduardo “Jimmy” Quattropani. Una fuente de contacto permanente con el senador nacional Sergio Uñac dijo a DIARIO DE CUYO que el actual funcionario tiene el conocimiento de la cotidianidad del Ministerio Público y es “óptimo” para el cargo.

El respaldo de Cabello a Baigorrí no debería sorprender a nadie dentro del bloque Justicialista. El líder de la central obrera sanjuanina tiene un pasado común con el camarista laboral. Los dos compartieron tiempo y trabajo político baja el ala de Basualdo. De hecho, el cegetista fue concejal de Producción y Trabajo durante la intendencia de la Capital de Alfredo Avelín Nollens. Aún antes de la sociedad partidaria, el secretario General de la UOCRA y el abogado tenían una amistad. De manera que, aunque haya una bajada de línea fuerte para refractar la postulación, votará a favor del orreguista. “Es un hombre que entiende la política y la Justicia”, deslizaron desde el entorno del Cabello, en referencia al ternado.

¿Puede haber más votos pro Baigorrí en el justicialismo? Por ahora, no. Pero fuentes confiables aseguraron que los exintendentes pueden dar la sorpresa. El calingastino Jorge Cipriano Castañeda y el vallisto Omar Ortiz podrían dar luz verde a la candidatura del magistrado laborista.

Eso significa, pese a que todavía no arrancó el rosqueo formal de la Casa de Gobierno, que la postulación de Baigorrí cuenta con más votos de los que creían. Sobre todo si logran convencer al bloque Bloquista, que preside el diputado Luis Rueda y que tiene cuatro bancas en total. La sociedad electoral del oficialismo con el partido de la estrella existió hasta el domingo 26 de octubre. Ahora entablarán nuevas negociaciones.

Rueda tuvo algo que ver con la postulación y posterior terna del coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore, para la jefatura del Ministerio Público. Las versiones indicaron que hubo un llamado de la legisladora peronista Fernanda Paredes con una consulta sobre un hombre con las condiciones de suceder a Quattropani y el bloquista respondió que le gustaba el perfil de Senatore. Luego la dirigente, parte del Consejo de la Magistratura, lanzó el nombre en la mesa del cuerpo y cosechó las voluntades del cortista Juan José Victoria y los dos representantes de la abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta.

Entonces, si bien existen algunas dudas sobre la voluntad de Rueda en la Legislatura, en general, en el orreguismo son optimistas sobre un acuerdo. Son 12 propios del interbloque Cambia San Juan (Producción y Trabajo, PRO, Actuar y UCR) más el angaquero Marcelo Mallea. Con los cuatro bloquistas, llegarían a 17 votos. En el caso de sumar a Cabello, son 18. El cegetista puede tantear a los exintedentes mencionados. Además, queda la chance del acompañamiento del massista Franco Aranda y quizá del chimbero Gabriel Sánchez, del San Juan Te Quiero. Los dos tienen antecedentes de sintonía oficialista en votaciones clave como la adhesión al RIGI y la rescisión de El Tambolar.