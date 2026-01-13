Villarruel apuntó contra los incendios en el Sur y reclamó mano dura y coordinación federal Frente al caso en Chubut, la vicepresidenta reclamó penas de cárcel efectiva para quienes inician incendios. El anuncio surge en medio de una nueva polémica con el presidente Javier Milei.

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció este lunes que propondrá a los senadores una actualización del Código Penal para agravar las penas con cárcel efectiva a quienes inicien incendios. Además planteó impulsar una mejor coordinación entre el Estado nacional y las provincias en el combate contra el fuego.

La titular del Senado se expresó a través de sus redes sociales, en referencia a los incendios que afectan a distintas zonas de la provincia de Chubut. En ese marco, sostuvo que “nuestra Patagonia se incendia año tras año” y advirtió que tanto parques nacionales como tierras fiscales y privadas son arrasadas por incendios iniciados “con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.

“Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, señaló Villarruel. A continuación anunció que promoverá “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.

En otro tramo de su mensaje, la vicepresidenta remarcó que “sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”. También recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano y la obligación de las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando resulte dañado.

Asimismo, afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

La polémica con Javier Milei

El anuncio de Villarruel se produjo en medio de una polémica con el presidente Javier Milei, luego de que trascendiera que la vicepresidenta habría solicitado un helicóptero para recorrer las zonas afectadas por los incendios. El pedido habría sido rechazado por el Poder Ejecutivo.

Desde el entorno de la titular del Senado desmintieron esa versión, aunque el Gobierno informó que Villarruel había solicitado un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.

La negativa a esa requisitoria profundizó el distanciamiento político entre Villarruel y la conducción libertaria, que desde hace tiempo mantiene a la vicepresidenta marginada de la toma de decisiones.