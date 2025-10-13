Y un día, Aballay apareció en la campaña peronista en Pocito y un comentario generó revuelo El intendente quedó en el centro de las críticas internas por la escasa participación en el día a día de la campaña. Rompió la inercia con un acto del Día de la Madre. Una concejal de Santa Lucía tuvo una consideración que inquietó al justicialismo.

El intendente de Pocito, el uñaquista Fabián Aballay, quedó en el centro de las críticas internas por una supuesta falta de presencia en el día a día de la campaña para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. El cacique justicialista tuvo contadas apariciones públicas. Sin embargo, cortó la racha con un acto por el Día de la Madre en el departamento. Recibió a los tres candidatos titulares: Cristian Andino, Fabián Gramajo y Romina Rosas.

Hubo un cuestionamiento recurrente a Aballay en las últimas semanas respecto al bajo nivel de participación en la campaña. ¿Por qué? Las segundas líneas del Partido Justicialista señalaron que no está en el redil como otros jefes comunales. El caso por contraste es el rawsino Carlos Munisaga, que después de un equilibrado comportamiento entre el peronismo y el oficialismo provincial, decantó por activar la campaña en el distrito.

Con Aballay, no obstante, la situación es distinta porque no sólo es uno de los alfiles del senador Sergio Uñac, quien confeccionó la lista del frente Fuerza San Juan, sino que también es el vicepresidente segundo del partido, detrás de los diputados Juan Carlos Quiroga Moyano y Graciela Seva. Entonces, sus colegas intendentes, off the record, deslizaron comentarios sobre la expectativa de que tuviera una exposición mayor.

Incluso lo animaron, sin suerte, a tomar la jefatura de la campaña, que quedó en manos de otras tres figuras: el propio Quiroga Moyano, el intendente de Ullum, David Domínguez, y el presidente de la Junta de Concepción, Rogelio Mallea. En ese momento, luego de la presentación formal de candidatos, en septiembre, Aballay quedó justificado por la refriega que aparentemente le espera en Pocito, donde el orreguismo tiene puesta la lupa y parte de la estructura. Después, con el paso de los días, arrancó un malestar que, según parece, quedó en stand by hasta los comicios.

El fin de semana, en el Polideportivo Marcelo García, Aballay recibió a los candidatos de Fuerza San Juan y tuvo la primera aparición importante, amén de alguna caminata. Uno de los presentes en el acto, que orbita a la conducción justicialista, pero con distancia crítica, comentó: “Y un día, apareció Aballay”.

El evento, sin dudas multitudinario, no tuvo mayores sobresaltos. Sin embargo, en las redes sociales, el comentario de la concejal de Santa Lucía, Carolina Porres, generó revuelvo. Días antes, luego de una caminata con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, el jefe pocitano subió un breve video a su cuenta personal. La edil santaluceña comentó: “Nuestro conductor del PJ recibió a los candidatos en Pocito”. ¿Qué?

MIRA TAMBIÉN La Cámara Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para la reimpresión de boletas en Buenos Aires

El comentario provocó malestar en un sector minoritario del peronismo. Sobre todo en los puristas que dijeron: “El conductor es Uñac y, en todo caso, Quiroga Moyano, que es el presidente”. Otros, del espacio del tres veces gobernador José Luis Gioja, dejaron pasar las palabras de Porres. Además, recordaron que Aballay tiene una línea interna en el peronismo conformada por dirigentes de distintos departamentos como Marcos Andino en Rawson o Cristian Morales en el mismo Pocito.