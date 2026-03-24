Por el Día del Niño por Nacer bendecirán a las embarazadas: conocé cuándo y dónde será

El 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer y la Iglesia organizó algunas actividades alegóricas.

Este año, al igual que en 2025, también se bendecirá a los padre en el Día del Niño por Nacer que se conmemora el 25 de marzo.

Este miércoles 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer y habrá algunas actividades eclesiásticas para recordar esta fecha. Germán Pickelny, sacerdote de la Pastoral Aquidiocesana de la Vida Naciente dijo que habrá misa y bendición de embarazadas durante este día.

El sacerdote adelantó que la celebración principal por este día se llevará cabo en la Iglesia Catedral. Será este miércoles 25 de marzo e incluye la celebración de misa en honor a las futuras mamás, a las 9 y a las 20. Durante la celebración se bendecirá a las embarazadas y también a los futuros papás. ‘También se bendecirá a los padres de los bebes por nacer porque ellos también engendraron vida y esperan un vida’, dijo el padre Pickelny.

embarazada Este miércoles 25 de marzo, como sucedió el año pasado, se bendecirá a las embarazadas en el cruce de las peatonales por el Día del Niño por Nacer.

Las actividades para conmemorar esta fecha continuarán en el cruce de las peatonales céntricas donde se colocará la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de las embarazadas. Allí se rezará y también se bendecirá a las futuras mamás. Esta actividad se desarrollará de mañana y de tarde. En la mañana será de 10 a 12, mientras que en la tarde será del 18 a 19,30.

‘Este día es muy especial porque celebramos el don de la vida. Por eso también invitamos a la gente a que le envié un mensaje de bendición a alguna pariente o amiga que esté embarazada para compartir con ella este momento tan especial y para valorar su decisión de decirle sí a la vida’, dijo Pickelny.