Tiziana Sabatini, la hija menor de los reconocidos Catherine Fulop y Ova Sabatini, ha optado por un camino profesional alejado de los focos mediáticos y la televisión. A diferencia de su hermana Oriana, quien ha forjado una carrera artística en la música y la actuación, Tiziana decidió incursionar en el Diseño Gráfico, un ámbito que le permite desarrollar su creatividad con un perfil más reservado.
Tras completar sus estudios en esta disciplina, Tiziana decidió emprender de manera independiente. Su enfoque está puesto en la creación de identidades visuales para marcas y proyectos, lo que implica diseñar logotipos, seleccionar paletas de colores, tipografías y recursos visuales que definan la personalidad de cada cliente.
Este trabajo combina la creatividad con la estrategia de comunicación, buscando transmitir ideas de manera clara y efectiva. Su elección profesional le permite mantener una presencia en el mundo de la imagen, pero desde un rol detrás de escena, en contraste con la exposición pública de su familia.
Complemento estudio y el proyecto visual
El estudio profesional que Tiziana fundó junto a Sol Kaufer se denomina Complemento Estudio. Este emprendimiento se dedica al diseño y la comunicación visual, ofreciendo servicios que abarcan desde la creación de marcas hasta el desarrollo de materiales para campañas publicitarias y redes sociales.
Complemento Estudio utiliza plataformas digitales para exhibir su portafolio y dar a conocer los diversos proyectos que llevan adelante. La identidad visual se ha convertido en el eje central de su actividad laboral, buscando consolidar una carrera propia más allá de la popularidad de su apellido.
Trabajo junto a Oriana Sabatini en su novela
A pesar de haber elegido caminos profesionales distintos, las hermanas Sabatini han colaborado en proyectos. Un ejemplo significativo fue la participación de Tiziana en el diseño de la portada de “Podría quedarme acá”, la primera novela de Oriana Sabatini. Tiziana aportó su experiencia profesional, encargándose del diseño general de la tapa y del maquillaje de la modelo que protagonizó la producción fotográfica.
La propuesta visual para la novela buscó reflejar el clima oscuro e íntimo de la historia, demostrando la versatilidad de Tiziana en el ámbito del diseño gráfico y su capacidad para conectar su trabajo con proyectos personales de su hermana.