Tiziana Sabatini, la hija menor de Catherine Fulop y Ova Sabatini, se dedica al Diseño Gráfico a través de Complemento Estudio junto a Sol Kaufer.

Compartir







Tiziana Sabatini, la hija menor de los reconocidos Catherine Fulop y Ova Sabatini, ha optado por un camino profesional alejado de los focos mediáticos y la televisión. A diferencia de su hermana Oriana, quien ha forjado una carrera artística en la música y la actuación, Tiziana decidió incursionar en el Diseño Gráfico, un ámbito que le permite desarrollar su creatividad con un perfil más reservado.

Tras completar sus estudios en esta disciplina, Tiziana decidió emprender de manera independiente. Su enfoque está puesto en la creación de identidades visuales para marcas y proyectos, lo que implica diseñar logotipos, seleccionar paletas de colores, tipografías y recursos visuales que definan la personalidad de cada cliente.

Este trabajo combina la creatividad con la estrategia de comunicación, buscando transmitir ideas de manera clara y efectiva. Su elección profesional le permite mantener una presencia en el mundo de la imagen, pero desde un rol detrás de escena, en contraste con la exposición pública de su familia.

Complemento estudio y el proyecto visual El estudio profesional que Tiziana fundó junto a Sol Kaufer se denomina Complemento Estudio. Este emprendimiento se dedica al diseño y la comunicación visual, ofreciendo servicios que abarcan desde la creación de marcas hasta el desarrollo de materiales para campañas publicitarias y redes sociales.

Complemento Estudio utiliza plataformas digitales para exhibir su portafolio y dar a conocer los diversos proyectos que llevan adelante. La identidad visual se ha convertido en el eje central de su actividad laboral, buscando consolidar una carrera propia más allá de la popularidad de su apellido.