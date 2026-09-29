¿Querés trabajar en tecnología? La UBA lanzó una carrera corta, gratuita y con alta salida laboral

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA lanzó una tecnicatura gratuita de dos años y medio orientada a programación, estadística e inteligencia artificial. Las inscripciones abren en noviembre para comenzar en 2027.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó a su oferta académica una nueva propuesta diseñada para responder a la creciente y sostenida demanda de especialistas en la economía digital. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, dictada por la Facultad de Ciencias Económicas, una carrera corta, de carácter gratuito y con un fuerte enfoque en la inserción laboral rápida.

La propuesta cuenta con un plan de estudios estructurado en 13 materias distribuidas en cinco módulos, con una duración estimada de dos años y medio. Su principal objetivo es formar profesionales capacitados para recopilar, procesar, interpretar y transformar grandes volúmenes de información en insumos estratégicos para la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado.

Qué se estudia y cómo es el plan de estudios La cursada combina bases teóricas sólidas con una fuerte impronta práctica desde el inicio, integrando herramientas tecnológicas que hoy lideran el mercado laboral. El programa incluye contenidos específicos sobre:

Programación en Python, uno de los lenguajes fundamentales para el análisis y la automatización.

Técnicas de estadística aplicada y métodos cuantitativos.

Herramientas de visualización de datos para la presentación de informes.

Modelos de machine learning e inteligencia artificial orientados a la gestión.

Resolución de problemas de negocios mediante el uso estratégico de bases de información. Modalidad de cursada híbrida Para facilitar el acceso de los estudiantes, la Facultad de Ciencias Económicas dispuso un esquema de cursada híbrido. De esta manera, los alumnos asisten dos días por semana de manera presencial a las aulas y complementan su formación cursando otros dos días bajo la modalidad virtual.

Según los últimos informes de remuneraciones de la industria de sistemas, las escalas para quienes trabajan en el área de datos en Argentina se estructuran en los siguientes rangos: