La torta crumble de manzana es una de las preferidas por los amantes de lo dulce y su mezcla perfecta con las frutas. Una preparación arenosa, crocante y fresca para compartir en la merienda o desayuno.

La famosa cocinera mostró el paso a paso para hacer esta deliciosa torta en pocos pasos, de manera práctica y con ingredientes que seguro tenes en casa a la hora de realizar pastelería.

Ingredientes para hacer la torta crumble de manzana

  • 200 g de manteca
  • 150 g de azúcar
  • 100 g de avena
  • 150 g de harina
  • 50 g de nueces picadas (opcional)
  • Pizca de canela

Para el relleno:

  • 1 kg de manzanas verdes
  • 4 cdas de azúcar
  • 2 cdas de manteca
  • Jugo de ½ limón

Paso a paso, cómo preparar de la torta crumble de manzana

  1. Para el relleno: Pelar y cortar las manzanas en cubitos. Luego saltear en una sartén caliente con azúcar, manteca y jugo de limón hasta que queden blanditas.
  2. Por otro lado, en un bowl mezclar la manteca, el azúcar, la avena, la harina, la canela y las nueces (opcional). Amasar con los dedos hasta formar una masa arenosa.
  3. En un recipiente para horno, colocar la mitad del crumble, luego agregar el relleno de manzanas y cubrir con el resto del crumble.
  4. Hornear a 180°C por 35 minutos hasta que la superficie esté dorada.

