Cómo hacer la torta crumble de manzana: una receta sencilla para preparar en casa Esta opción dulce es muy buscada.

La torta crumble de manzana es una de las preferidas por los amantes de lo dulce y su mezcla perfecta con las frutas. Una preparación arenosa, crocante y fresca para compartir en la merienda o desayuno.

La famosa cocinera mostró el paso a paso para hacer esta deliciosa torta en pocos pasos, de manera práctica y con ingredientes que seguro tenes en casa a la hora de realizar pastelería.

Ingredientes para hacer la torta crumble de manzana

200 g de manteca

150 g de azúcar

100 g de avena

150 g de harina

50 g de nueces picadas (opcional)

Pizca de canela

Para el relleno:

1 kg de manzanas verdes

4 cdas de azúcar

2 cdas de manteca

Jugo de ½ limón

Paso a paso, cómo preparar de la torta crumble de manzana