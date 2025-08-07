La torta crumble de manzana es una de las preferidas por los amantes de lo dulce y su mezcla perfecta con las frutas. Una preparación arenosa, crocante y fresca para compartir en la merienda o desayuno.
La famosa cocinera mostró el paso a paso para hacer esta deliciosa torta en pocos pasos, de manera práctica y con ingredientes que seguro tenes en casa a la hora de realizar pastelería.
Ingredientes para hacer la torta crumble de manzana
- 200 g de manteca
- 150 g de azúcar
- 100 g de avena
- 150 g de harina
- 50 g de nueces picadas (opcional)
- Pizca de canela
Para el relleno:
- 1 kg de manzanas verdes
- 4 cdas de azúcar
- 2 cdas de manteca
- Jugo de ½ limón
Paso a paso, cómo preparar de la torta crumble de manzana
- Para el relleno: Pelar y cortar las manzanas en cubitos. Luego saltear en una sartén caliente con azúcar, manteca y jugo de limón hasta que queden blanditas.
- Por otro lado, en un bowl mezclar la manteca, el azúcar, la avena, la harina, la canela y las nueces (opcional). Amasar con los dedos hasta formar una masa arenosa.
- En un recipiente para horno, colocar la mitad del crumble, luego agregar el relleno de manzanas y cubrir con el resto del crumble.
- Hornear a 180°C por 35 minutos hasta que la superficie esté dorada.
Noticias relacionadas