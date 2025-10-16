Cómo hacer pan de banana y naranja esponjoso y en minutos Se trata de una receta fácil de hacer y para servir en el desayuno o la merienda.

Más allá de ser una delicia, es pan de banana y naranja es un producto nutritivo, fácil de preparar y perfecto para acompañar el café o el té en desayunos o meriendas. Hay diferentes formas de prepararlo, pero hay una receta ideal para obtener un pan esponjoso y delicioso.

Su mezcla de banana y jugo de naranja le da un toque frutal y aromático que lo diferencia de los panes tradicionales. Además, es una alternativa perfecta para aprovechar esas bananas maduras que ya no son tan ricas para comer solas.

Lo mejor es que no se necesita ser un experto en panadería porque, siguiendo algunos pasos básicos de amasado y levado, se obtendrá un pan esponjoso, húmedo y sabroso.

Preparación paso a paso

Ingredientes: 500 g de harina, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de levadura seca, 3 cucharadas de manteca, 2 bananas, 3 cucharadas de miel, 200 ml de leche.

Preparación: poner la harina en un bol, la sal y la levadura. Añadir la manteca y mezclar con los dedos. Agregar la banana triturada y la miel. Hacer un hueco en el centro y sumar el jugo de naranja con la leche, de a poco, para obtener una masa de consistencia suave.

Apoya la masa en una superficie enharinada y amasar 10 minutos hasta lograr suavidad y elasticidad. En caso de que quede muy pegajosa, completar con un poco más de harina. Luego pasarla a otro recipiente, previamente aceitado y cubrir con film transparente para dejarla fermentar en un lugar cálido durante 1 hora, hasta que se duplique su tamaño. Aceitar un molde para pan de 900g de capacidad. Amasar 1 minuto la masa sobre una superficie ligeramente enharinada, hasta que adquiera una consistencia suave.

Introducirla en el molde a una altura de 3/4 partes, cubrirla y dejarla reposar en un lugar cálido por 30 minutos, hasta que llegue a la altura del molde. Pincelar el pan con leche y llevarlo al horno a 220 grados por 30 minutos, hasta que esté firme y dorado. Dejarlo enfriar y, luego servir.