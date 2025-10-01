El arroz cocido no se tira: conocé cómo preparar 5 recetas rápidas y deliciosas Hay diferentes platos que se pueden preparar en base a arroz cocido que sobró de otra preparación.

En cuando no se dispone de mucho tiempo libre para cocinar o si en la despensa hay pocos ingredientes, es muy útil reciclar alimentos para preparar algo rico, económico y sabroso. Por eso, es aconsejable no tirar el arroz cocido que sobró de una preparación, ya que puede ser la base de otros platos principales.

Acá van algunas propuestas de platos con arroz reciclado:

En Pastel

Ingredientes: cantidad necesaria de arroz sobrante, 3 huevos, 2 cucharadas de queso crema y cantidad necesaria de queso mantecoso.

Preparación: colocar el arroz en una fuente para honro aceitada, y emparejar. Encima colocar rodajas de queso mantecoso y tapar con arroz. Mezclar los huevos y el queso crema, y volcar sobre el arroz, pinchando con un tenedor para que la mezcla penetre. Tapar la fuente con papel aluminio y llevar al horno por unos 45 minutos.

Cómo hacer croquetas de arroz

Ingredientes:

arroz sobrante,

2 huevos

1cebolla,

queso rallado,

cantidad necesaria de harina

sal y pimienta.

Paso a paso para realizar croquetas de arroz

Preparación:

Picar la cebolla Ponerla en un bowl con el arroz, los dos huevos y el queso rallado. Ir agregando harina hasta que se logre la consistencia deseada. Salpimentar y con la mano dar forma de bolita y colocar en placa aceitada o con papel manteca. Llevar al horno hasta que se doren.

Con leche

Ingredientes:1litro de leche entera (una opción es agregar 800 cc de leche y 200 g de crema de leche para obtener un resultado extra cremoso), 150 g de arroz; 200 g de azúcar, 2 ramitas de canela, 1 cáscara de limón (retirar la parte blanca), 50 g de canela en polvo.

Preparación: colocar la leche en una cacerolita junto con la canela en rama, la cáscara del limón, y el arroz. Remover el arroz en la cacerola para que se distribuya bien y se cocine parejo. A fuego mínimo, cocinar por 25 a 30 minutos sin dejar de remover de vez en cuando para que no se pegue. Agregas el azúcar y cocinar 5 minutos más. Servir frío con canela espolvoreada.

Arroz cocido en tortilla

Ingredientes: cantidad necesaria arroz sobrante, 3 huevos, cantidad necesaria de queso mantecoso, 1 cebolla picada, orégano y sal.

Paso a paso para hacer tortilla de arroz

Preparación: en un bol mezclar todos los ingredientes. Volcar la mezcla en un sartén con un poquitito de aceite o roció vegetal y poner a un fuego bajito. Esperar que dore y dar vuelta a fuego bajo. Cocinar hasta dorar y listo.

Receta de buñuelos de arroz

Ingredientes: arroz sobrante, harina en cantidad necesaria, 1 huevo, pimienta y pimentón, aceite, sal, 1 zanahoria cocida y picada, y 4 tazas leche.

