Receta de torta clásica de vainilla: te enseñamos a prepararla en casa Un paso a paso para preparar este clásico de la cocina.

Si estás pensando en preparar una torta por primera vez, la clásica torta de vainilla es la elección perfecta. Es una receta básica, ideal para principiantes, y muy versátil: puedes dejarla simple o personalizarla con sabores, rellenos y decoraciones a tu gusto. Su preparación es sencilla y el resultado, una torta casera suave, esponjosa y deliciosa, ideal para servir como postre, merienda o en cualquier ocasión especial. No necesitas ser un experto en repostería para lograr un buen resultado: con la técnica adecuada, podrás sorprender a tus invitados con algo rico, hecho con tus propias manos.

Ingredientes torta clásica de vainilla

500 gramos de mantequilla

1 kilogramo de azúcar

1 kilogramo de harina preparada

8 huevos

1 litro de leche

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de ron o whisky

1 taza de ralladura de limón

Cómo hacer Torta clásica de vainilla