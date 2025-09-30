Por fin tenemos la receta clásica de buñuelos para que disfrutes con un desayuno dulce o una merienda en familia. En RecetasGratis te ayudamos a convertirte en un gran cocinero y ya verás que con esta receta de buñuelos dulces fritos triunfarás. La masa para buñuelos fritos es muy sencilla de hacer, pero es que además te daremos algunos consejos para que tus buñuelos dulces caseros sean los mejores de toda la ciudad. En general, esta es una receta acostumbra a prepararse durante la época de cuaresma y Semana Santa, sin embargo, podemos disfrutar de ella siempre que queremos si disponemos de la receta.
Ingredientes de buñuelos fritos
- 1 huevo
- 1½ tazas de harina de trigo (210 gramos)
- ½ taza de azúcar (100 gramos)
- 1 cucharadita de polvos de hornear o levadura química tipo Royal
- 250 centímetros cúbicos de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- aceite para freír
- azúcar impalpable para decorar
Cómo hacer Buñuelos dulces fritos
- Para hacer estos buñuelos dulces caseros empezaremos por trabajar los ingredientes secos. Para ello, tamiza en un bol la harina con la sal, el polvo de hornear (levadura en polvo) y el azúcar. El tamizado garantiza que los ingredientes se repartan de forma uniforme y no quede una masa con grumos. Además, añade aire y consigue que los buñuelos queden más esponjosos.
- Incorpora la leche y el huevo poco a poco y ve mezclando hasta conseguir una masa homogénea. Para conseguirlo, puedes hacer un hueco en el centro de los ingredientes secos y verter la leche en el centro lentamente. Si quieres, puedes usar una batidora eléctrica.
- Para terminar con la masa de los buñuelos dulces, añade la esencia de vainilla para proporcionar un toque de aroma y sabor. Si quieres, también puedes usar otras esencias típicas de postres como ralladuras de limón o naranja. Para este último caso, te recomendamos consultar la Receta de buñuelos de naranja.
- Ahora que ya tienes la masa de los buñuelos lista, calienta una olla con suficiente aceite. Es importante que los buñuelos floten en el aceite, así que procura calentar la cantidad necesaria. Cuando esté bien caliente, ve añadiendo porciones de masa con ayuda de un cucharón y fríe los buñuelos hasta que se doren por un lado y por otro, durante unos 2-3 minutos máximo. Truco: fríe los buñuelos caseros en tandas pequeñas para que no se peguen entre ellos ni se quemen.
- Retira los buñuelos y resérvalos en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y, si quieres, cúbrelos con un poco de azúcar impalpable para decorar.