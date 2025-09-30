Receta clásica de buñuelos fritos: cómo hacer esta rica preparación en casa Una de las comidas dulces más sabrosas.

Por fin tenemos la receta clásica de buñuelos para que disfrutes con un desayuno dulce o una merienda en familia. En RecetasGratis te ayudamos a convertirte en un gran cocinero y ya verás que con esta receta de buñuelos dulces fritos triunfarás. La masa para buñuelos fritos es muy sencilla de hacer, pero es que además te daremos algunos consejos para que tus buñuelos dulces caseros sean los mejores de toda la ciudad. En general, esta es una receta acostumbra a prepararse durante la época de cuaresma y Semana Santa, sin embargo, podemos disfrutar de ella siempre que queremos si disponemos de la receta.

Ingredientes de buñuelos fritos

1 huevo

1½ tazas de harina de trigo (210 gramos)

½ taza de azúcar (100 gramos)

1 cucharadita de polvos de hornear o levadura química tipo Royal

250 centímetros cúbicos de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

aceite para freír

azúcar impalpable para decorar

Cómo hacer Buñuelos dulces fritos