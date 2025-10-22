Las empanadas de atún son una opción rica y fácil de preparar, ideal para quienes buscan un relleno diferente y lleno de sabor. La combinación de atún, vegetales y especias las hace perfectas para compartir en reuniones, picnics, o simplemente como una comida ligera acompañada de una ensalada. Si bien existen muchas variedades de empanadas en Argentina y otras partes de Latinoamérica, las de atún ofrecen un sabor suave pero bien condimentado, que suele gustar a todos.
Estas empanadas se pueden hacer con masa comprada o casera, y son muy versátiles ya que se pueden hornear o freír, según la preferencia. Además, son perfectas para aprovechar atún en lata y otros ingredientes que se suelen tener en casa.
Receta de empanadas de atún
La receta que sigue es para unas empanadas de atún con un toque de sabor mediterráneo por el uso de aceitunas y pimientos. Son una opción ligera y deliciosa para disfrutar a cualquier hora del día.
Ingredientes (para 12 unidades):
- 1 docena de tapas de empanadas
- ½ cebolla mediana picada
- 2 dientes de ajo picados
- 100 gr de aceitunas verdes sin carozo
- 500 gr de atún en lata en aceite escurrido
- 1 papa mediana cortada en cubitos
- ½ pimiento (morrón) picado
- Sal y pimienta al gusto
- ½ cucharadita de té de pimentón
Cómo hacer empanadas de atún, paso a paso
- Preparar el relleno: precalentar el horno a 180°C (moderado). En un sartén grande, rehogar la cebolla, el pimiento y el ajo en una cucharada de aceite por 5 minutos hasta que estén tiernos.
- Agregar el atún y las aceitunas: añadir el atún escurrido y las aceitunas descarozadas y picadas. Salpimentar al gusto y condimentar con el pimentón.
- Cocinar la patata:por último, agregar la patata en cubos. Bajar el fuego y cocinar por 7 a 10 minutos más hasta que la patata esté tierna. Reservar y enfriar por 20 minutos como mínimo antes de rellenar las empanadas.
- Armar las empanadas: una vez frío el relleno, en cada disco de masa de empanada colocar una cucharada bien colmada de relleno. Sellar los bordes de la masa con agua y realizar un repulgue básico. Pintar con huevo batido y colocar en una asadera previamente enmantecada.
- Hornear: llevar al horno por 30 minutos hasta que se haya dorado la masa. Dejar enfriar por 10 minutos antes de cortar y servir.
Tiempo de Preparación
- Preparación del relleno: 25 minutos (rehogar los vegetales y cocinar la patata).
- Enfriado del relleno: 20 minutos.
- Armado de empanadas: 10 minutos.
- Horneado: 30 minutos.
- Tiempo total: aproximadamente 1 hora y 25 minutos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con esta cantidad de ingredientes, esta receta de empanadas de atún rinde 12 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada empanada de atún contiene aproximadamente:
- Calorías: 150-180
- Grasas: 8 g
- Grasas saturadas: 1.5 g
- Carbohidratos: 15 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las empanadas de atún se pueden conservar en la heladera por hasta 3 días, siempre y cuando se mantengan bien cubiertas para evitar que se sequen.