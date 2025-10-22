Cómo hacer un buen tinto de verano en casa: receta fácil y rápida Te contamos cómo hacer el mejor tinto de verano en tu casa paso a paso para que lo disfrutes en cualquier momento del día.

El Tinto de Verano se ha convertido en una de las bebidas favoritas de esta época calurosa haciéndoles competencia a otros tragos de verano como el Gin y el Pisco Sour. A pesar de lo popular que se ha vuelto en todos los bares de la ciudad, en muchas ocasiones no es fácil encontrar un Tinto de Verano de buena calidad, debido a que los vinos que utilizan para prepararlos tampoco lo son.

Por eso, qué mejor que aprenderlo a hacer uno mismo en casa para poder prepararlo en cualquier ocasión para acompañar cualquier comida o reunión que disfrutemos en la comodidad de nuestro hogar.

Una de las ventajas de esta bebida es que requiere muy pocos ingredientes que además son fáciles de conseguir y el costo lo eliges tú, ya que dependerá del vino que tú elijas para incluir en la preparación.

Si quieres aprender a preparar un delicioso Tinto de Verano casero, continúa leyendo la siguiente nota.

Cantidad: Una jarra

*Si se quiere preparar solo un vaso, se deberán ajustar las cantidades de acuerdo a esto

INGREDIENTES

-1 botella de vino (fría)

-1 botella de gaseosa o refresco de limón (frío)

-Limón en rodajas

-Naranja en rodajas

-1 botella de Vermouth (opcional)

-Cubos de hielo

PREPARACIÓN

El primer paso será llenar la jarra con hielo hasta la mitad Si desean agregar Vermouth a la preparación, deberán hacerlo al inicio hechando hasta 1 centímetro de la jarra. Ahora debemos agregar la mitad de vino y de gaseosa o refresco de limón a la jarra y remover todos los ingredientes. Las gaseosas que más se usan son Seven up y Schwepps en su versión clásica o de limón. Antes de servirlo en los vasos o copas, agrega unas rodajas de limón y naranja picadas para decorar la jarra. También puedes poner algunas para decorar el borde de los vasos y tenga un look más veraniego.

Como puedes ver el Tinto de Verano es una bebida muy fácil de preparar y la calidad dependerá enteramente de ti. Ahora que ya conoces cómo hacerlo puedes aprovechar y disfrutarlo acompañando algún almuerzo o cena de verano.

CUÁNTAS CALORIAS TIENE UN TINTO DE VERANO

El tema de las calorías en las comidas o bebidas que consumimos es algo que suele preocupar a muchos durante la época de verano, debido a que nuestros cuerpos y aspecto físico se ven mucho más expuestos al público que el resto del año. Las bebidas alcohólicas suelen tener una alta cantidad de calorías debido a la cantidad de alcohol que tienen y a que muchos cocteles contienen azúcar o bebidas azucaras en su elaboración.

La ciencia no es ajena a esta preocupación por lo que se han hecho estudios para determinar la cantidad de calorías que estas bebidas pueden contener. Según esto, las calorías que tiene el tinto de verano provienen de la combinación del alcohol y el azúcar que pose, se calcula que 330 mililitros de esta bebida contienen 125 Kcalorías. Estas pueden varias de acuerdo a la cantidad de gaseosa o refresco y alcohol que se utilice al prepararlo.

Si se compara con una cerveza, bebida que también se consume más en la época de verano, el preparado de cebada contiene un aproximado de 85 kcalorías por vaso y además aporta minerales, vitaminas e hidratos.