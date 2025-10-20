Temporada de habas: cómo preparar recetas fáciles y tentadoras En las verdulerías sanjuaninas ya ofrecen esta legumbre ideal para preparar diferentes platos.

Desde guisos tradicionales hasta ensaladas innovadoras. Las habas son legumbres que se adaptan a cualquier receta, aportando mucho sabor y nutrientes y escasas colorías. Se pueden preparar cocidas, fritas y hasta asadas, como formado parte de un plato principal o de una guarnición.

Aquí van tres recetas sabrosas y fáciles de preparar.

Cómo preparar tortilla de habas

Ingredientes: 300 g de habas, 1 cebolla grande, aceite en cantidad necesaria, sal y pimienta, 4 huevos.

Preparación: cocinar las habas por 25 minutos, y reservar. Picar la cebolla y rehogarle en aceite caliente. Mezclar con los huevos batidos y las habas, y salpimentar a gusto. Calentar aceite en una sartén y volcar la mezcla, sellando a fuego fuere por un par de minutos. Bajar el fuero y cocinar por 15 minutos. Dar vuelta y repetir la operación.

Croquetas con salsa de yogurt

Ingredientes: 1 1/2 taza de habas cocidas; 1 puñado cilantro; 1/2 cebolla chica picada, 3 cucharadas de harina, pan rallado, sal y pimienta, especias, aceite de oliva.

Preparación: saltear la cebollita con un chorrito de aceite de oliva, por otro lado moler las habas con una mini procesadora y mezclarlas con la cebolla, el cilantro picado, la harina, sal y especias a gusto. Hacer bolitas no muy grandes y saltearlas con un buen chorro de aceite de oliva hasta que estén bien doradas.

Salsa de yogurt. Mezclar 1 yogurt natural con jugo de 1 limón, ciboulette picado chiquitito, sal y pimienta. Servir junto a las croquetas.

Ensalada

Ingredientes: 3 remolachas, 1 taza grande de habas frescas, 3 cebollas, sal, jugo de limón y aceite de oliva.

Preparación: pelar las habas y cocinarlas durante 1 minutos, y dejar enfriar. Pelar las remolachas, cortarlas en rodajas y cocinarlas en aceite caliente hasta dorar. Cortar las cebollas en pluma y pasarlas por agua hirviendo, dos veces o más si se desean más suaves. Colar y mezclar con los demás ingredientes. Sazonar con aceite, limón y sal.