Sin harina y sin azúcar: la receta para preparar un brownie saludable de forma fácil La clave está en reemplazar los ingredientes refinados por alternativas más naturales.

El brownie saludable se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren darse un gusto dulce sin romper la dieta. Esta versión casera conserva el sabor y la textura del clásico de chocolate, pero sin harina, sin azúcar, sin gluten ni lactosa.

La clave está en reemplazar los ingredientes refinados por alternativas más naturales.En lugar de harina de trigo, se usa harina de almendras, rica en fibra y grasas saludables, mientras que el azúcar se sustituye por endulzantes naturales como la stevia o la sucralosa. Además, la manteca tradicional se reemplaza por aceite de coco o manteca light sin lactosa, lo que la vuelve apta para distintas dietas.

Cómo preparar brownie saludable

200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten

200 g de manteca light sin lactosa o 1 cda. de aceite de coco

3 huevos medianos

2 cdas. de sucralosa o 1 de stevia

50 ml de leche de almendras

1 cdita. de esencia de vainilla

70 g de harina de almendras

100 g de nueces picadas

La preparación es muy simple: derretí el chocolate con la manteca o el aceite, mezclá los huevos con el endulzante y la leche de almendras, incorporá el chocolate derretido y agregá la harina de almendras con las nueces. Luego, horneá 20 minutos a 180°C hasta que quede húmedo por dentro.

El secreto de su textura jugosa está en la almendra molida, que le da densidad y humedad, mientras que el chocolate sin azúcar mantiene el sabor intenso. Para un toque extra, podés sumar nueces o chips sin azúcar y acompañarlo con yogur griego, frutas frescas o una bocha de helado sin lactosa.