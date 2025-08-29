Receta de bagna cauda en 5 pasos Elaborada a base de ajo y anchoas, se sirve generalmente acompañada de verduras como apio, cardo y pimientos.

La bagna càuda es un delicioso plato tradicional de la región de Piamonte, el norte de Italia, ideal para acompañar con vegetales crudos o cocidos. Este plato consiste en una salsa caliente a base de aceite de oliva, ajo, anchoas y mantequilla, que se sirve generalmente con verduras de temporada como apio, cardo y pimientos, todo ello para sumergir en esta rica mezcla, similar a una fondue.

Esta receta, cuyo nombre se traduce como ‘salsa caliente’, se disfruta comúnmente durante el invierno, en reuniones sociales, cuando cada comensal toma sus vegetales y sus trozos de pan y los sumerge a su gusto en el jugo. Tradicionalmente, la bagna càuda se sirve en un recipiente de terracota denominado fujot, que cuenta con un hueco debajo para colocar una vela y mantener así la salsa caliente durante toda la comida.

Aunque su receta clásica es de lo más simple, a partir de ella existen muchas variantes, no solo en las cantidades, sino también en los ingredientes. Hay quienes añaden vino tinto o quienes preparan la bagna cauda al latte, es decir, con leche. En Argentina, donde este plato es también muy popular, se prepara habitualmente con nata.

Receta de Bagna Càuda

La bagna càuda es una salsa suave, rica y algo salada, ideal para acompañar una variedad de vegetales crujientes. Su preparación es sencilla pero deliciosa, y su sabor se intensifica con la combinación del aceite de oliva y las anchoas.

Tiempo de preparación

La receta toma aproximadamente 15 minutos de preparación y 15 minutos de cocción. En total, necesitarás unos 30 minutos para tenerla lista.

Ingredientes

200 ml de aceite de oliva extra virgen

100 g de mantequilla

6 dientes de ajo, pelados y picados finamente

8 filetes de anchoa en aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Verduras para acompañar (apio, zanahorias, pimientos, cardo)

Cómo hacer Bagna Càuda, paso a paso

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y la mantequilla a fuego medio. Añade los ajos picados y fríelos hasta que estén dorados, pero ten cuidado de no quemarlos. Incorpora las anchoas y cocina a fuego lento hasta que se deshagan completamente en la mezcla de aceite y mantequilla. Ajusta la sazón con sal y pimienta al gusto. Mantén la salsa caliente mientras sirves con los vegetales frescos o cocidos, como el apio, las zanahorias o el cardo.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Esta receta de bagna càuda rinde aproximadamente 4 a 6 porciones, dependiendo de la cantidad de vegetales que se sirvan.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de bagna càuda contiene aproximadamente:

Calorías: 250

Grasas: 22 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La bagna càuda se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, siempre y cuando se mantenga bien tapada para evitar que se oxide y se pierda su sabor.