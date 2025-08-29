Receta de pionono dulce: el paso a paso de un plato rico, fácil y rápido Con raíces italianas y popularidad argentina, el pionono dulce encanta a paladares. Ideal para celebraciones o un café en la tarde, su preparación rápida y rellenos adaptables lo hacen un favorito.

El pionono dulce es un postre clásico y versátil que nunca pasa de moda. Este arrollado esponjoso y suave se elabora con una fina capa de bizcocho que se puede rellenar con mermelada, dulce de leche, crema, frutas o cualquier relleno dulce que se te ocurra. Se trata de una receta tan fácil como rápida de hacer, ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, fiestas o simplemente para acompañar una tarde de café. La magia del pionono está en su textura esponjosa y en el contraste de sabores que se logran con los rellenos.

Este dulce tiene sus orígenes en Italia, donde se le conoce como “rotolo”. En Argentina, el pionono se popularizó y se ha convertido en un básico de la repostería local, tanto en su versión dulce como salada. Lo mejor de esta receta es que se puede preparar en cuestión de minutos y se puede personalizar con los ingredientes favoritos de cada persona. Acompañado con un buen mate o café, el pionono dulce es una delicia que encantará a todos.

Receta de pionono dulce fácil y rápida

La receta del pionono dulce comienza con la elaboración de una masa de bizcocho esponjosa que se cocina en pocos minutos en el horno. Luego, se deja enfriar y se rellena con el dulce de tu preferencia. Lo clásico es utilizar dulce de leche o mermelada, pero se pueden agregar frutas, crema batida o hasta chocolate.

Tiempo de preparación

La preparación completa de este pionono dulce lleva aproximadamente 30 minutos en total:

10 minutos para preparar la masa.

10 minutos para hornear.

10 minutos para rellenar y enrollar el pionono.

Ingredientes

4 huevos.

4 cucharadas de azúcar.

4 cucharadas de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Dulce de leche, mermelada o el relleno dulce de tu elección (cantidad a gusto).

Azúcar glas (opcional, para decorar).

Cómo hacer pionono dulce fácil y rápido, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja rectangular (aproximadamente 30×40 cm) cubriéndola con papel manteca o enmantecando y enharinando ligeramente.

a 180°C y preparar una bandeja rectangular (aproximadamente 30×40 cm) cubriéndola con papel manteca o enmantecando y enharinando ligeramente. Batir los huevos con el azúcar en un bol hasta que la mezcla esté espumosa y haya triplicado su volumen. Esto tomará unos 5 minutos con batidora eléctrica.

en un bol hasta que la mezcla esté espumosa y haya triplicado su volumen. Esto tomará unos 5 minutos con batidora eléctrica. Agregar la esencia de vainilla y luego incorporar la harina leudante tamizada, con movimientos suaves y envolventes para no bajar la mezcla.

y luego incorporar la harina leudante tamizada, con movimientos suaves y envolventes para no bajar la mezcla. Verter la mezcla en la bandeja preparada y extender uniformemente con una espátula. Hornear durante 8-10 minutos o hasta que el bizcocho esté ligeramente dorado y cocido.

y extender uniformemente con una espátula. Hornear durante 8-10 minutos o hasta que el bizcocho esté ligeramente dorado y cocido. Retirar del horno y volcar el bizcocho sobre un paño limpio ligeramente humedecido. Despegar el papel manteca y enrollar el bizcocho junto con el paño, para darle forma y evitar que se quiebre.

y volcar el bizcocho sobre un paño limpio ligeramente humedecido. Despegar el papel manteca y enrollar el bizcocho junto con el paño, para darle forma y evitar que se quiebre. Dejar enfriar unos minutos y luego desenrollar cuidadosamente.

y luego desenrollar cuidadosamente. Untar el relleno dulce de tu elección (dulce de leche, mermelada, etc.) sobre toda la superficie del pionono. Luego, volver a enrollar el pionono con cuidado.

(dulce de leche, mermelada, etc.) sobre toda la superficie del pionono. Luego, volver a enrollar el pionono con cuidado. Decorar a gusto con azúcar glas, crema, frutas o lo que prefieras antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de pionono dulce rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pionono dulce contiene aproximadamente:

Calorías: 150

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 25 g

Azúcares: 15 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono dulce se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, siempre y cuando se mantenga bien cubierto para evitar que se seque y conserve su esponjosidad.