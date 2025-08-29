Receta de Ceviche peruano: cómo preparar un clásico de la gastronomía mundial Una preparación que deja boquiabiertos a todos.

El ceviche es un plato emblemático de la gastronomía peruana que ha tenido tanto éxito que sus sabores se han extendido por toda Latinoamérica. Existen muchas versiones de ceviche, por lo que es difícil decir que hay una receta única y definitiva. En esta ocasión, compartiremos contigo una receta de ceviche peruano que busca rescatar lo más tradicional del delicioso ceviche original del Perú.

Muchos disfrutan el ceviche (o cebiche) por sí solo, pero también se puede acompañar con ricas guarniciones. En este caso, hemos optado por camote, maíz tierno y unas hojas de lechuga para aportar frescura y contraste.

Ingredientes para el ceviche peruano

1 pizca de pimienta

1 kilogramo de pescado de tu elección

1 cebolla cortada en julianas

¼ taza de taza culantro de hoja picada

1 ají amarillo picado

1 ají limo picado (para decorar)

12 limones

1 pizca de sal y pimienta

1 taza de caldo de pescado

Para acompañar:

1 maíz tierno sancochado

1 camote sancochado (batata o boniato)

1 manojo de hojas de lechuga

Cómo hacer Ceviche peruano