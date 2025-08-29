El ceviche es un plato emblemático de la gastronomía peruana que ha tenido tanto éxito que sus sabores se han extendido por toda Latinoamérica. Existen muchas versiones de ceviche, por lo que es difícil decir que hay una receta única y definitiva. En esta ocasión, compartiremos contigo una receta de ceviche peruano que busca rescatar lo más tradicional del delicioso ceviche original del Perú.
Muchos disfrutan el ceviche (o cebiche) por sí solo, pero también se puede acompañar con ricas guarniciones. En este caso, hemos optado por camote, maíz tierno y unas hojas de lechuga para aportar frescura y contraste.
Ingredientes para el ceviche peruano
- 1 pizca de pimienta
- 1 kilogramo de pescado de tu elección
- 1 cebolla cortada en julianas
- ¼ taza de taza culantro de hoja picada
- 1 ají amarillo picado
- 1 ají limo picado (para decorar)
- 12 limones
- 1 pizca de sal y pimienta
- 1 taza de caldo de pescado
Para acompañar:
- 1 maíz tierno sancochado
- 1 camote sancochado (batata o boniato)
- 1 manojo de hojas de lechuga
Cómo hacer Ceviche peruano
- Lo primero que debes hacer para poder elaborar la receta fácil de ceviche peruano es exprimir los 12 limones para extraer su jugo, resérvalo para más adelante. Luego, corta el pescado en trozos de 3 centímetros, aproximadamente. Coloca los trozos en el recipiente que vayas a utilizar para servir el plato.
- Mezcla el pescado con el ají amarillo picado, el caldo de pescado y el cilantro o culantro. Coloca también la cebolla cortada en julianas y el ajo machacado. Déjalo reposar unos minutos para que se marine bien y se impregne de todos los sabores.
- Salpimienta al gusto y coloca a un lado del plato el camote sancochado, la lechuga y el maíz tierno también hervido.
- Después, vierte el zumo de limón por todo el plato de manera que quede todo bien cubierto. Por último, corta una lámina de ají limo rojo y colócala a modo de decoración.
