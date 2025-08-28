El flan casero es una de las recetas que atraviesan generaciones sin perder vigencia, no necesita reinterpretaciones ni ingredientes exóticos: solo huevos, leche, azúcar y tiempo. Su magia está en la cocción lenta: el baño María, permite que el huevo coagule sin sobresaltos, evitando grietas y burbujas.
Ingredientes de flan de huevo
- 300 mililitros de leche evaporada
- 100 mililitros de leche condensada
- 3 huevos
- 75 gramos de azúcar
- esencia de vainilla
Para el caramelo:
- 200 mililitros de agua
- 100 gramos de azúcar (½ taza)
Cómo hacer Flan de huevo casero receta de la abuela
- Para comenzar esta receta, prepara el clásico caramelo. Hacerlo es sencillo y no requiere demasiada atención. En una olla pequeña vierte el azúcar junto con el agua. Remueve un poco y lleva al fuego medio.
- Deja que el almíbar hierva unos minutos hasta que las burbujas revienten cada vez más lento y el líquido comience a tomar un tono dorado. Reduce el fuego y permite que se dore un poco más hasta alcanzar un color dorado ligeramente oscuro y uniforme.
- Retira inmediatamente del fuego y vierte en un molde resistente a altas temperaturas (puede ser de vidrio tipo Pyrex o cerámica). Gira cuidadosamente el molde para cubrir toda la base y, si es posible, parte de las paredes. Si el caramelo se endurece demasiado rápido, puedes calentar el molde en el horno o sobre la hornilla a fuego bajo para que se derrita nuevamente.
- Para la crema, coloca los huevos en un recipiente junto con el azúcar. Mezcla bien con un batidor de globo hasta integrar.
- Agrega la leche evaporada, leche condensada y aromatiza con un chorrito de esencia de vainilla, o mejor aún, con semillas extraídas de una vaina de vainilla. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea y vierte colando sobre el caramelo en el molde.
- Mezcla hasta obtener una preparación homogénea. Vierte colando sobre el caramelo en el molde.
- Cubre el molde con papel aluminio y colócalo dentro de una fuente más grande. Llena esta fuente con agua caliente hasta alcanzar aproximadamente un dedo de altura, hornea a baño maría a 150 °C durante 45 minutos. Para verificar la cocción, retira el papel aluminio y observa: los bordes deben estar firmes y el centro, aún tembloroso.
- Una vez listo el flan casero con 3 huevos, deja enfriar a temperatura ambiente y, luego, lleva al refrigerador durante toda la noche. Esto mejora la textura y sabor. Al día siguiente, desmolda con cuidado y sirve inmediatamente.
