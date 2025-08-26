Receta fácil para principiantes: el paso a paso para hacer el mejor lemon pie

Seguramente la cocina no es tu mejor amiga: esta receta viene a darte una mano para que sea muy fácil hacer uno de los postres más ricos que existe. Pero si sos experimentada en el área, tomá nota que es una receta alternativa para hacer lemon pie

Ingredientes

Harina 0000 300 gramos

Manteca 150 gramos

Huevos 4 huevos

Azúcar 300 gramos

Leche condensada 1 pote (395 gramos)

Limones (depende el tamaño 2 o 3)

Preparación

Importante: prender el horno y colocarlo a una temperatura de 240 a 260 grados, aproximadamente.

Para la masa:

En un bowl colocar la harina, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de manteca (pomada), tres yemas de huevo (las claras las apartamos para el merengue en un recipiente de vidrio) y ralladura de un limón. Mezclar todo hasta crear una masa homogénea y estirar con las manos en una tartera.

Llevar al horno de 8 a 10 minutos.

Para el relleno:

Mientras, en el mismo bowl (para no ensuciar tanto) colocar la leche condensada, la yema del cuarto huevo (dejando la clara junto a las otras para el merengue) y 100cc de zumo de limón. Revolvemos y una vez que pasaron los minutos de la masa en el horno, colocamos el relleno en el molde y lo regresamos al horno por 10 minutos más. La idea es que la masa se dore sin quemarse.

Decoración:

Finalmente, en una olla con agua, colocamos los 200 gramos de azúcar al recipiente con las claras y lo llevamos a baño maría. Revolvemos para que no se vuelva blanca la clara y una vez que el azúcar esté cristalina, retiramos del fuego y batimos con batidora eléctrica (si usas la manual tardaría un poco más) hasta que se forme el merengue (consejito: para saber si está, damos vuelta el bowl y no debería caerse).

Con una manga o simplemente con una cuchara cubrir la tarta con el merengue. Dejar enfriar y a disfrutar.