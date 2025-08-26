El postre borracho es una delicia muy apreciada en Argentina. Perfecto tanto para celebraciones especiales como para cerrar con broche de oro una tarde de asado. Este exquisito dulce se compone de capas de bizcotelas embebidas en almíbar de vino, intercaladas con crema pastelera enriquecida con dulce de leche y/o chocolate. ¡Sin olvidar la decoración final con crema chantilly!
Ingredientes para hacer Postre borracho:
- 20 bizcotelas
Para el almíbar:
- 200 gramos de agua
- 100 gramos de azúcar (½ taza)
- 100 gramos de vino dulce
Para la crema pastelera:
- 400 gramos de leche
- 80 gramos de yemas
- 140 gramos de azúcar
- esencia de vainilla
- 25 gramos de maicena
- 200 gramos de dulce de leche
Cómo hacer Postre borracho:
- Para preparar este delicioso postre comienza haciendo un almíbar. Vierte el azúcar y el agua en una olla y lleva a hervir. Tan pronto como rompa hervor, apaga el fuego e incorpora el vino. Mezcla bien para asegurarte de que el azúcar se haya disuelto por completo, reserva.
- Aparte, prepara una crema pastelera. Vierte la leche en una olla y ponla a calentar. Si deseas, puedes aromatizarla con un chorrito de esencia de vainilla o con vainas de vainilla.
- En otro bowl mezcla las yemas, el azúcar y la maicena usando un batidor de globo hasta obtener una crema sin grumos.
- Cuando la leche esté a punto de hervir, retírala del fuego y viértela poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente con el batidor de globo para evitar que los huevos se coagulen.
- Vuelve a poner esta mezcla en la olla y enciende el fuego a temperatura media. Remueve continuamente hasta que la mezcla comience a hervir y mantén la cocción durante otros 3 minutos para asegurarte de que la fécula de maíz esté bien cocida.
- Retira la mezcla del fuego y separa la mitad, cubriéndola con papel film en contacto y dejándola enfriar en el refrigerador. La otra mitad viértela sobre el manjar blanco y mezcla bien con el batidor de globo hasta obtener una crema homogénea.
- Para armar el postre, coloca las bizcotelas en una bandeja profunda y sumérgelas una a una en el almíbar, dándoles la vuelta rápidamente para evitar que se deshagan. Colócalas cuidadosamente en la base de la bandeja.
- Una vez que hayas cubierto toda la base con las bizcotelas, vierte la crema pastelera de manjar blanco o dulce de leche por encima y distribúyela uniformemente con una espátula.
- Encima coloca más bizcotelas embebidas.
- Cubre esta cama de bizcotelas con la crema pastelera de vainilla. Si la crema está muy espesa, bátela un poco antes de volcarla en el molde para que quede suave y untable.
- Finalmente, decora con crema chantilly y virutas de chocolate o espolvorea un poco de cacao en polvo por encima.