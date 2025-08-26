Receta de postre borracho: cómo preparar este postre riquísimo con el agregado de crema chantilly Una delicia que merece ser preparada y degustada.

El postre borracho es una delicia muy apreciada en Argentina. Perfecto tanto para celebraciones especiales como para cerrar con broche de oro una tarde de asado. Este exquisito dulce se compone de capas de bizcotelas embebidas en almíbar de vino, intercaladas con crema pastelera enriquecida con dulce de leche y/o chocolate. ¡Sin olvidar la decoración final con crema chantilly!

Ingredientes para hacer Postre borracho:

20 bizcotelas

Para el almíbar:

200 gramos de agua

100 gramos de azúcar (½ taza)

100 gramos de vino dulce

Para la crema pastelera:

400 gramos de leche

80 gramos de yemas

140 gramos de azúcar

esencia de vainilla

25 gramos de maicena

200 gramos de dulce de leche

Cómo hacer Postre borracho: