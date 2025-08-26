Comer rico y sano sin gluten es posible. Tomá nota porque te traemos la receta del chipá, un clásico del Litoral, pero con la tranquilidad que lo puede comer una persona con celiaquía, ya que es plenamente sin TACC.
Ingredientes
- Fécula de mandioca 500 gramos
- Huevos 2 huevos
- Queso rallado 200 gramos
- 120 ml de agua
- 120 ml de leche descremada
- 100 ml de aceite
- Sal a gusto
Preparación
En un bowl vas a colocar la fécula de mandioca, sal a gusto alrededor y hacés un hueco en el centro. En un recipiente apto para el fuego vas a unir el agua, el aceite y la leche; una vez que rompió hervor, incorporás a la fécula, amasas un poco y añadis los huevos. Volvés a amasar hasta obtener una masa homogénea y le agregas el queso rallado.
Con la ayuda de un poco de aceite en las manos, realizás bolitas (como si fuesen pancitos) y las ubicas en una bandeja también aceitada. El fuego del horno debe ser fuerte (190° a 230°) y luego de 15 minutos, disfrutá del mejor chipá sin TACC.
Claves para una vida sin gluten saludable y llena de sabor:
- Asistir con un profesional. Siempre es importante consultar con un nutricionista especializado que acompañe el proceso de cambio y brinde información confiable.
- Elegir lo natural. Las verduras, frutas, carnes y huevos son alimentos naturalmente libres de gluten y pueden ser la base de preparaciones sabrosas y nutritivas.
- Conocer las opciones. Además de las harinas tradicionales, existen alternativas como el almidón de maíz, la fécula de mandioca y la harina de arroz. En Argentina, se debe tener especial cuidado con la avena, que por contaminación cruzada no es apta para celíacos.
- Evitar la contaminación cruzada. Es fundamental mantener una buena higiene en la cocina y no compartir utensilios ni superficies que hayan estado en contacto con gluten.
- Revisar siempre el logo “Sin TACC”. Antes de consumir un producto industrializado, hay que asegurarse de que esté correctamente identificado como libre de gluten.
