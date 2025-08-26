Cómo hacer chipá casero sin gluten: una opción sin TACC

Comer rico y sano sin gluten es posible. Tomá nota porque te traemos la receta del chipá, un clásico del Litoral, pero con la tranquilidad que lo puede comer una persona con celiaquía, ya que es plenamente sin TACC.

Ingredientes

Fécula de mandioca 500 gramos

Huevos 2 huevos

Queso rallado 200 gramos

120 ml de agua

120 ml de leche descremada

100 ml de aceite

Sal a gusto

Preparación

En un bowl vas a colocar la fécula de mandioca, sal a gusto alrededor y hacés un hueco en el centro. En un recipiente apto para el fuego vas a unir el agua, el aceite y la leche; una vez que rompió hervor, incorporás a la fécula, amasas un poco y añadis los huevos. Volvés a amasar hasta obtener una masa homogénea y le agregas el queso rallado.

Con la ayuda de un poco de aceite en las manos, realizás bolitas (como si fuesen pancitos) y las ubicas en una bandeja también aceitada. El fuego del horno debe ser fuerte (190° a 230°) y luego de 15 minutos, disfrutá del mejor chipá sin TACC.

Claves para una vida sin gluten saludable y llena de sabor: