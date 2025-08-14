Receta para hacer unas riquísimas maicenitas: un alfajor clásico, rico y económico Una de las preparaciones más buscadas.

Infaltables en cumpleaños, los preferidos de los chicos y amantes del dulce de leche. Hacé tus propias maicenitas, de manera fácil y económica.

El origen de los alfajores de maicena es árabe. El prefijo “al” sería un signo que indicaría la naturaleza árabe de la palabra (“al-hasú”, en castellano,”el relleno”) y, en consecuencia, del postre en cuestión. Los árabes lo trajeron a la península en la época de la invasión musulmana. En aquel tiempo los alfajores de maicena eran una golosina tradicional de la gastronomía del Al-Ándalus y fue llevado a América en el periodo colonial, expandiéndose por toda Sudamérica y, especialmente, por Argentina, lugar donde han resultado ser muy populares.

De hecho, la tradición de alfajores en Argentina se remonta a 130 años atrás, siendo el país donde más variedades de este postre podemos encontrar (simples, triples, regionales, caseros e industriales).

Receta de Alfajores de maicena

Alfajores de maicena sin gluten, destacando la inclusión de ingredientes como harina sin gluten y almidón de maíz.

Ingredientes para hacer maicenitas

150 gr de premezcla (mix de harinas sin gluten comercial o casero, si no tiene agregar media cucharadita de goma xántica).

100 gr de almidón de maíz.

1 cucharadita de polvo de hornear.

100 gr de manteca pomada.

80 gr de azúcar.

2 yemas de huevo.

Ralladura de algún cítrico o esencia de vainilla.

Dulce de leche repostero para rellenar.

Coco rallado.

Modo de preparación

En un bol colocar la manteca blanda, el azúcar y la esencia de vainilla o ralladura de cítrico. Mezclar bien y agregar las yemas, volver a mezclar. Por último incorporar la premezcla, el almidón de maiz y el polvo de hornear. Ir presionando con las manos hasta formar la masa, en el caso de que le cueste unirse agregar agua cantidad necesaria. Estirar de medio centímetro de espesor aproximadamente y cortar los círculos. Colocar en una placa aceitada y llevar a horno precalentado a fuego medio(180°) por aproximadamente 10 minutos. Rellenar con dulce de leche repostero y pasar por coco rallado.

Receta Eli Aguilar (@eliglutenfree)