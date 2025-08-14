Infaltables en cumpleaños, los preferidos de los chicos y amantes del dulce de leche. Hacé tus propias maicenitas, de manera fácil y económica.
El origen de los alfajores de maicena es árabe. El prefijo “al” sería un signo que indicaría la naturaleza árabe de la palabra (“al-hasú”, en castellano,”el relleno”) y, en consecuencia, del postre en cuestión. Los árabes lo trajeron a la península en la época de la invasión musulmana. En aquel tiempo los alfajores de maicena eran una golosina tradicional de la gastronomía del Al-Ándalus y fue llevado a América en el periodo colonial, expandiéndose por toda Sudamérica y, especialmente, por Argentina, lugar donde han resultado ser muy populares.
De hecho, la tradición de alfajores en Argentina se remonta a 130 años atrás, siendo el país donde más variedades de este postre podemos encontrar (simples, triples, regionales, caseros e industriales).
Receta de Alfajores de maicena
Alfajores de maicena sin gluten, destacando la inclusión de ingredientes como harina sin gluten y almidón de maíz.
Ingredientes para hacer maicenitas
- 150 gr de premezcla (mix de harinas sin gluten comercial o casero, si no tiene agregar media cucharadita de goma xántica).
- 100 gr de almidón de maíz.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 100 gr de manteca pomada.
- 80 gr de azúcar.
- 2 yemas de huevo.
- Ralladura de algún cítrico o esencia de vainilla.
- Dulce de leche repostero para rellenar.
- Coco rallado.
Modo de preparación
- En un bol colocar la manteca blanda, el azúcar y la esencia de vainilla o ralladura de cítrico. Mezclar bien y agregar las yemas, volver a mezclar. Por último incorporar la premezcla, el almidón de maiz y el polvo de hornear. Ir presionando con las manos hasta formar la masa, en el caso de que le cueste unirse agregar agua cantidad necesaria.
- Estirar de medio centímetro de espesor aproximadamente y cortar los círculos. Colocar en una placa aceitada y llevar a horno precalentado a fuego medio(180°) por aproximadamente 10 minutos. Rellenar con dulce de leche repostero y pasar por coco rallado.
Receta Eli Aguilar (@eliglutenfree)
Noticias relacionadas