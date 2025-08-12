Cómo preparar torta tres leches casera: una receta simple y económica Uno de los grandes manjares de la repostería.

La torta tres leches es un postre originario de los países de América Latina y se caracteriza por contener, tal y como indica su nombre, los tres tipos distintos de leche: leche condensada, leche evaporada y crema de leche.

La decoración de la receta casera del pastel de tres leches puede variar en función del país y región donde se elabora pero, en general, suelen utilizarse como adornos cerezas, frambuesas, chocolate o canela en polvo.

Ingredientes para hacer Torta tres leches:

Para el bizcocho:

6 huevos

200 gramos de azúcar (1 taza)

200 gramos de harina

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

Para la crema:

1 lata de leche condensada (grande)

1 lata de leche evaporada (grande)

1 lata de crema de leche (grande)

Para el merengue:

3 claras de huevo

1 taza de azúcar (al gusto)

Cómo hacer Torta tres leches: