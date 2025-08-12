La torta tres leches es un postre originario de los países de América Latina y se caracteriza por contener, tal y como indica su nombre, los tres tipos distintos de leche: leche condensada, leche evaporada y crema de leche.
La decoración de la receta casera del pastel de tres leches puede variar en función del país y región donde se elabora pero, en general, suelen utilizarse como adornos cerezas, frambuesas, chocolate o canela en polvo.
Ingredientes para hacer Torta tres leches:
Para el bizcocho:
- 6 huevos
- 200 gramos de azúcar (1 taza)
- 200 gramos de harina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
Para la crema:
- 1 lata de leche condensada (grande)
- 1 lata de leche evaporada (grande)
- 1 lata de crema de leche (grande)
Para el merengue:
- 3 claras de huevo
- 1 taza de azúcar (al gusto)
Cómo hacer Torta tres leches:
- Empieza la tarta de tres leches fácil por la elaboración del bizcocho, pero antes precalienta el horno a 200 ºC. Coge un recipiente y bate los huevos hasta que adquieran una textura espumosa, luego agrega el azúcar poco a poco y sin dejar de batir.
- Deberás batir hasta que la mezcla triplique su volumen. Después, agrega la harina previamente tamizada junto con el polvo de hornear, bátela haciendo movimientos envolventes. Es aconsejable que la introduzcas poco a poco para que te sea más fácil integrarla. Incorpora también la esencia de vainilla y sigue mezclando.
- Cuando tengas la masa del bizcocho para las tres leches, unta un poco de mantequilla y harina en un molde de horno y viértela en él. Deberás hornearlo durante 25-30 minutos.
- Se recomienda pinchar el bizcocho con un palillo para asegurarse de que realmente está hecho por dentro una vez pasado el tiempo. Cuando esté listo, retíralo del horno y deja que se enfríe.
- Mientras se hornea, puedes preparar la crema de tres leches. Para ello, vierte el contenido de las tres latas (condensada, evaporada y crema de leche) en un recipiente con la capacidad suficiente y bátelas. Es aconsejable usar una batidora, varillas eléctricas o licuadora. Si lo deseas, puedes elaborar tu propia leche condensada siguiendo los pasos de esta receta. Con esta mezcla bañarás el bizcocho en el mismo molde donde se horneó. Truco: en este punto es importante destacar que la cantidad exacta de las latas varía en función de la marca, pero la mayoría oscilan entre los 400 gramos.
- Ahora es el turno del merengue. Es muy sencillo, solo tienes que batir las claras a punto de nieve e ir agregando, poco a poco, el azúcar. Debes batir hasta que el merengue adquiera la consistencia adecuada.
- La cantidad de azúcar es al gusto, de manera que ve probando la mezcla conforme la vas añadiendo para determinar si ha alcanzado el punto dulce que deseas. Si quieres conocer los pasos de forma más detallada, no te pierdas nuestra receta de merengue suizo. Este merengue lo usarás para cubrir la parte superior de la torta 3 leches.
- Cuando el bizcocho haya reposado, vierte la mezcla de tres leches sobre él y deja que se empape por completo. Es probable que la torta de tres leches tarde aproximadamente una hora en impregnarse de la mezcla, todo dependerá del grosor que tenga el queque. Este pastel de tres leches se puede dejar en el mismo molde donde se horneó, pero si lo deseas puedes desmoldarlo antes de bañarlo con la mezcla de tres leches, pasarlo a otro molde para presentación y, posteriormente, bañarlo con la crema.
- Cuando el bizcocho haya absorbido por completo la mezcla, ya puedes cubrirlo con el merengue. Aquí deberás dejar rienda suelta a la imaginación y decorarlo como gustes, puedes aplicar una capa fina de merengue, o utilizar una manga pastelera y hacer distintas formas, etc.
- Una vez terminada la torta tres leches, puedes adornarla con un poco de canela espolvoreada por encima, si gusta, o hacer un caramelo suave y dejar caer sobre el bizcocho de tres leches en forma de hilo fino. Otra opción totalmente válida es decorarla con cerezas, frutillas o frambuesas.
