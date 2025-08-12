Receta de torta invertida de naranja: cómo preparar esta deliciosa opción súper económica La torta de naranja tiene un secreto que acá te contamos.

A diferencia de las tortas invertidas que se realizan con otras frutas, esta no parte de una base de caramelo, sino que es necesario confitar la naranja. El principal secreto de este postre será la confitura que te enseñaremos a hacer paso a paso para que quede perfecta.

Ingredientes para hacer Torta invertida de naranja

Para las naranjas confitadas

2 naranjas

600 centímetros cúbicos de agua

200 gramos de azúcar (1 taza)

Para el bizcocho

120 gramos de harina 0000

1 cucharada postre de polvo para hornear

50 gramos de manteca pomada

1 huevo

50 centímetros cúbicos de jugo de naranja

60 gramos de azúcar

ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer Torta invertida de naranja

Comienza lavando muy bien las naranjas. Luego, córtalas en rodajas muy finas de aproximadamente 4 mm. Retira las semillas si las tuviera. Colócalas en una olla amplia, cúbrelas con agua y lleva al fuego hasta que hierva. Elimina el agua, cubre nuevamente con agua fría y lleva a hervor por segunda vez. Repite el proceso por última vez. Coloca en la olla 600 cc de agua junto con 200 gr de azúcar. Lleva al fuego y revuelve hasta disolver todos los cristales de azúcar. A continuación, añade las rodajas de naranja y espera a que hierva. Luego, baja el fuego bajo y deja cocinar hasta que se pongan transparentes. Apaga el fuego y deja enfriar. Unta el molde con aceite o manteca. Luego, cubre completamente con papel manteca y vuelve a engrasar con manteca o aceite. Enciende el horno para precalentar a 180 °C. Truco: en este caso, utilizamos un molde cuadrado de 16×16 cm. Cubre la base del molde con las rodajas de naranja de manera prolija. Recuerda que, cuando desmoldes la torta de naranja húmeda, esta parte quedará en la parte superior. Baña con un par de cucharadas del almíbar de cocción. Reserva el resto del almíbar. Para el bizcocho, coloca en un bol la manteca pomada junto con el azúcar. Bate hasta formar una especie de crema. Añade el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Vuelve a batir unos minutos. Incorpora el jugo de naranja y la mitad de la harina tamizada junto con el polvo para hornear. Integra con la batidora. Luego, añade el resto de la harina e integra con batidor de mano o espátula realizando movimientos envolventes. Vierte la preparación sobre la base de naranjas confitadas y empareja con la espátula o el revés de la cuchara con cuidado de no mover las naranjas. Luego, hornea por 35 – 40 minutos en horno precalentado a 180°C. Prueba si el bizcocho está cocido pinchando con el palillo y, si sale seco, puedes retirar la torta del horno. Deja reposar 5 minutos y desmolda. Retira el papel manteca con cuidado para que no se rompa la torta de naranja esponjosa. Truco: no esperes mucho porque se habrá formado una especie de caramelo y, si se endurece, te resultará difícil desmoldar. Pinta la parte superior con almíbar para proporcionar brillo y más sabor.

