Para hacer esta torta de manzana fácil y rápida no vamos a utilizar leche, simplemente necesitaremos manzanas verdes, harina, azúcar, canela, nueces, huevos, azúcar y licor (o agua). El procedimiento es tan sencillo, que no es necesario disponer de conocimientos en repostería para obtener un pastel de manzana perfecto.
Ingredientes Torta de manzana
- 2 manzanas verdes
- 2 tazas de harina (280 gramos)
- 2 tazas de azúcar (400 gramos)
- 1 taza de nuez pelada y picada
- 2 cucharadas soperas de canela en polvo
- 5 huevos
- ½ vaso de whisky
- Azúcar para el caramelo
Cómo hacer Torta de manzana fácil y rápida
- Tamiza la harina y mézclala con el azúcar, la canela y las nueces peladas. Puedes utilizar harina de trigo u otra harina sin gluten.
- En otro recipiente, bate los huevos y agrega el whisky. Si lo prefieres, puedes sustituir el licor por agua, o una mezcla de agua y aceite de coco fundido (manteniendo la proporción del líquido).
- Añade los huevos batidos a la mezcla de harina e integra perfectamente. Reserva un momento para seguir con la receta de torta de manzana fácil y rápida.
- Prepara el caramelo calentando azúcar al baño Maria directamente en el molde si es metálico, o en una sartén diluyendo media taza en un vaso de agua. Cubre el fondo del molde de la torta de manzana sin leche.
- Pela las manzanas, retira los corazones y córtalas en láminas finas. Después, coloca las láminas sobre el caramelo, ocupando toda la base.
- Vierte la mitad de la masa sobre las manzanas, coloca encima algunos trozos más de manzana y termina de agregar la masa. Precalienta el horno a 180 ºC.
- Hornea la torta de manzana sin leche durante 40-50 minutos, o hasta que esté lista. En función del tipo de horno, el tiempo final puede variar. Durante los primeros 30 minutos, hornea solo con calor abajo, luego activa también el calor arriba.
- Retira el pastel del horno y deja que se enfríe para desmoldarlo. Cuando lo retires del molde, colócalo sobre la fuente o plato del revés, para que en la parte superior se muestre la capa de manzanas con caramelo. Puedes decorar la torta de manzana fácil y rápida sin leche con crema batida, merengue.
