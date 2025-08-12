Receta de Torta de manzana casera: cómo prepararla de forma rápida y económica Un clásico que se reversiona siempre.

Para hacer esta torta de manzana fácil y rápida no vamos a utilizar leche, simplemente necesitaremos manzanas verdes, harina, azúcar, canela, nueces, huevos, azúcar y licor (o agua). El procedimiento es tan sencillo, que no es necesario disponer de conocimientos en repostería para obtener un pastel de manzana perfecto.

Ingredientes Torta de manzana

2 manzanas verdes

2 tazas de harina (280 gramos)

2 tazas de azúcar (400 gramos)

1 taza de nuez pelada y picada

2 cucharadas soperas de canela en polvo

5 huevos

½ vaso de whisky

Azúcar para el caramelo

Cómo hacer Torta de manzana fácil y rápida