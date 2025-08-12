Cómo preparar torta haragana: La receta fácil, rápida de preparar y la más rica Esta receta de torta haragana es perfecta para los amantes de la merienda que no tienen paciencia para la cocina. Se hace en poco tiempo, no lleva muchos ingredientes y es exquisita. Mirá el paso a paso

Para las tardes de lluvia siempre es una excelente opción calentar el agua para el mate y acompañar la infusión con una deliciosa y reconfortante receta dulce. Así, como no todos las personas tienen la paciencia justa, ni el don de destacarse en la gastronomía, les dejamos una alternativa económica muy fácil de hacer, ideal para los que aprecian la merienda y no se llevan con la cocina.

Se trata de la receta de la torta haragana, una opción que pocos conocen, pero que mucho se disfruta. Una preparación muy sencilla que te permitirá sorprender a tus seres queridos sin requerir de mayores esfuerzos.

Una preparación tradicional con frutas frescas para disfrutar sin culpa.

La misma recibe este nombre porque específicamente está dirigida a aquellos comensales que no tienen tiempo suficiente como para experimentar en el universo de la comida y desean conseguir grandes resultados sin imprimir mayores esfuerzos. Consiste en una masa crujiente rellena con un colchón de manzanas que generará en tu paladar una explosión de sabores. ¿Te animas a prepararla y a dejar de lado tus carencias culinarias?

¿Cómo hacer la torta haragana en pocos minutos?

Para la hora de la merienda o el postre, una de las opciones predilectas de los comensales argentinos son los bocadillos de panadería como los alfajores de dulce de leche, las tortitas negras o los budines en su variedad de sabores, debido a que le aportan gran compañía a los mates. Sin embargo, existe un universo mucho mayor de degustaciones que los consumidores pueden probar de forma casera. En esta ocasión, les compartimos la receta de torta haragana que se hace en muy poco tiempo y con escasos componentes que todos tienen en casa.

Ingredientes para la receta de la torta haragana:

100 gramos de manteca

200 gramos de azúcar

200 gramos de harina 0000

2 manzanas grandes

1 taza de leche

2 huevos

Crema batida o helado de americana (opcional)

Preparación paso a paso de la receta de la torta haragana:

Primero que nada van a colocar en un recipiente, la manteca que debe estar fría, recién sacada de la heladera y cortada en cubos, junto con el azúcar y la harina. Mezclar bien con la yema de los dedos hasta obtener de la misma un arenado (la recomendación es que tengan las manos más o menos templadas y no calientes para que no se derrita la materia grasa y mantenga su firmeza cuando la trabajen con el resto de los ingredientes). – Luego enmantecarán un molde o lo forrarán con papel, aluminio o manteca, para colocar una pequeña porción de la mezcla y armar una especie de base de torta. Cuando vuelquen la mitad del mix en la fuente van a presionar hasta que todo el molde quede recubierto. – Posteriormente, van a poner los gajos de manzana ordenados uno al lado del otro y finalmente cubrirán la parte superior con el resto del arenado. -Por último, mezclarán en otro bol la leche con los huevos y lo volcarán por encima de la torta. Si desean pueden espolvorearle por encima, un poco más de azúcar, aunque esto es opcional. Precalentar el horno a 180° y una vez que ya esté con la temperatura justa, llevarán a cocinar la preparación por aproximadamente 30 minutos, hasta que se dore la masa. -Una vez que la sacan y la dejan enfriar, ya está lista para disfrutar, la pueden acompañar con crema batida, con una bocha de helado de americana o incluso degustarlo así solo.

