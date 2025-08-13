El flan es un postre que despierta fervor en las mesas argentinas por el exquisito sabor y por la sencilla preparación, que se suele servir con dos opciones: dulce de leche y crema o, para los más golosos, ambas.
Ingredientes para hacer flan con dulce de leche y crema
- 2 huevos
- 250 centímetros cúbicos de leche
- 100 gramos de azúcar (½ taza)
- 1 cucharada postre de esencia de vainilla
Para el caramelo
- 150 gramos de azúcar (¾ taza)
Extras
- 100 gramos de dulce de leche
- 100 gramos de crema chantilly
Cómo hacer flan con dulce de leche y crema
- Comienza realizando el caramelo. Calienta un poco un recipiente sobre la hornalla y agrega una parte de azúcar. A medida que esta se vaya disolviendo, continúa agregando el resto hasta terminar. Cuando esté hecho el caramelo, viértelo con mucho cuidado en un molde savarín de 16 cm de diámetro y, con la ayuda de una espátula o una cuchara, distribúyelo por todo su interior. Reserva.
- Enciende el horno para precalentarlo a 160 °C. Casca los huevos en un recipiente y bátelos un poco para romperlos. Luego, incorpora la leche, la esencia de vainilla y el azúcar, revuelve con espátula hasta integrar completamente.
- Vierte la mezcla en el molde acaramelado y apóyalo sobre una asadera limpia.
- Cubre el molde con papel de aluminio.
- Apoya la asadera sobre la rejilla del horno y llénala con agua caliente hasta la mitad. Deja cocinar el flan de dulce de leche argentino aproximadamente 60 minutos hasta que coagule el huevo.
- Cuando el flan casero de dulce de leche esté listo, retira del horno y deja enfriar antes de desmoldar.
- El flan con crema y dulce de leche ya está listo, solo resta cortar una porción y acompañarlo con una cucharada generosa de dulce de leche y otra de crema chantilly. ¡A comer! Comparte la fotografía del flan con nosotros y cuéntanos qué te ha parecido esta receta.
