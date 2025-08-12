Bariloche es una de las ciudades más visitadas de la Patagonia Argentina, es perfecta para visitar en cualquier momento del año, disfrutando de los colores de los cerezos y ciruelos en flor durante la primavera, o de la nieve que corona la cordillera de los Andes en invierno. Además de los hermosos paisajes, Bariloche dispone de una gastronomía imperdible y, por eso, queremos acercar un poco de ella a cada uno de sus hogares. En esta oportunidad, aprenderás a hacer la torta que alterna capas de bizcochuelo húmedo de chocolate, con la clásica crema Bariloche, la cual combina manteca, chocolate y el manjar Argentino, el dulce de leche.
Ingredientes para hacer Torta Bariloche:
- 60 gramos de cacao amargo
- 130 gramos de harina
- 1 cucharada postre de polvo para hornear
- ¼ cucharada postre de bicarbonato de sodio
- ½ taza de azúcar (100 gramos)
- ½ taza de aceite
- 1 cucharada postre de esencia de vainilla
- 2 huevos
- ½ taza de leche (120 mililitros)
Para la crema Bariloche:
- 50 gramos de manteca
- 100 gramos de chocolate de taza
- 300 gramos de dulce de leche colonial
- 100 gramos de dulce de leche repostero
Cómo hacer Torta Bariloche:
- Para empezar con la preparación de la torta Bariloche, bate los huevos a temperatura ambiente, mientras agregas el azúcar en forma de lluvia. Si lo deseas, puedes agregar una pizca de sal para que el batido sea más estable y resaltar el dulzor de la torta.
- Agrega el resto de los ingredientes líquidos, es decir, la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Vuelve a batir para emulsionar.
- Con ayuda de un tamiz o colador fino de cocina, agrega los ingredientes secos de tu torta Bariloche, es decir, la harina, el cacao, el polvo para hornear y el bicarbonato. Si lo deseas, puedes reemplazar la harina por misma cantidad de leudante. En ese caso, deberás obviar el polvo para hornear y el bicarbonato.
- Con movimientos envolventes, integra ingredientes húmedos con secos. Si notas que está muy espeso, agrega más leche. Por el contrario, si está muy líquido, puedes agregar más harina, siempre tamizándola previamente, hasta obtener una consistencia cremosa, algo más espesa que la preparación de los panqueques. Dispón tu batido en un molde de 16 centímetros de diámetro y desmontable, cubierto por papel manteca. Cocina tu bizcocho en el horno pre calentado a 160 ºC por unos 40 a 60 minutos, hasta que, al pincharlo, no salgan restos crudos de la preparación. Truco: podrás usar un molde de hasta 20 centímetros.
- Mientras se cocina el bizcocho, derrite la manteca y agrega el chocolate en barra para taza. Integra hasta que se unan. De ser necesario, puedes mezclarlos en un recipiente apto para baño María o microondas de a poco segundos para cuidar que no se queme el chocolate.
- Cuando el chocolate y la manteca están totalmente integrados, agrega el dulce de leche. Recomendamos mezclar repostero con colonial para una consistencia perfecta.
- Reserva hasta que el bizcocho esté bien frío antes de desmoldarlo. Luego, córtalo en unas 4 partes para hacer tu torta Bariloche con 2 capas de relleno. Unta dos de los discos con la crema Bariloche. Recomendamos cortar y emparejar la tapa para que quede recta, así como darla vuelta a la hora de armarla, es decir, la superficie hacia el relleno, para que quede bien prolija.
- Cubre los bordes de la torta con la crema Bariloche restante y ralla chocolate con una barra extra, para decorar. Asegúrate de guardar la torta en la heladera por al menos 1 hora, para que se enfríe bien y se mantenga estable.
Noticias relacionadas