Cómo preparar Torta Balcarce: la receta de esta joya de la pastelería Este postre clásico de la repostería argentina y se ha convertido en un infaltable en cumpleaños, celebraciones familiares y festividades

La torta Balcarce, una joya de la repostería argentina, es ideal para quienes aman los postres con muchas texturas y sabores. Vamos a adaptarla en una versión rápida y fácil, perfecta para preparar en casa sin necesidad de ser un pastelero profesional.

Historia y tradición de la torta Balcarce

La torta Balcarce fue creada en la ciudad homónima de la provincia de Buenos Aires en la década del 50 por el pastelero Guillermo Talou. Este postre, que combina bizcochuelo, dulce de leche, merengue, castañas de cajú, crema chantilly y coco rallado, rápidamente se convirtió en un clásico nacional.

Tradicionalmente, se vendía envuelta en papel metálico dorado con una etiqueta de la Confitería París, y sigue siendo un ícono de la identidad repostera bonaerense.

Hoy en día, la torta Balcarce es un infaltable en cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones patrias. Aunque su versión original puede ser laboriosa, aquí te presento una receta simplificada que conserva su esencia, ideal para lucirte sin complicaciones.

Receta de torta Balcarce rápida y fácil

La preparación simplificada de la torta Balcarce comienza con un bizcochuelo básico, que se puede comprar o hacer en casa con huevos, azúcar y harina. El resto de los ingredientes se ensamblan en capas: crema chantilly batida, dulce de leche, castañas de cajú picadas o nueces, y un toque de coco rallado. Para darle el toque final, se corona con azúcar impalpable y merengue desmenuzado.

Lo mejor de esta versión exprés es que podés usar una base de pionono o discos de bizcochuelo ya listos, lo que reduce significativamente el tiempo de preparación sin sacrificar sabor ni presentación.

Tiempo de preparación

Esta versión rápida y fácil de torta Balcarce se puede preparar en aproximadamente 1 hora y 15 minutos:

Preparación de los ingredientes: 15 minutos

Montaje de capas: 20 minutos

Reposo en heladera (para mejor consistencia): 30 a 40 minutos

Decoración final: 10 minutos

Ingredientes

1 bizcochuelo de vainilla (3 capas) o 1 pionono grande

400 g de dulce de leche repostero

400 ml de crema de leche

100 g de azúcar (para la chantilly)

100 g de castañas de cajú tostadas y picadas (o nueces)

2 claras de huevo

100 g de azúcar (para el merengue seco)

50 g de coco rallado

Azúcar impalpable para espolvorear

Cómo hacer torta Balcarce rápida y fácil, paso a paso

Preparar la crema chantilly: Batir la crema de leche bien fría con 100 g de azúcar hasta que esté firme. Reservar en heladera. Hacer el merengue seco (si no tenés comprado): Batir las claras a nieve e incorporar los 100 g de azúcar en forma de lluvia. Seguir batiendo hasta punto firme. Hornear a 100°C durante 1 hora o hasta que estén bien secos. Enfriar y triturar en trozos medianos. Tostar las castañas: En una sartén seca, tostar las castañas de cajú hasta que estén doradas. Picar groseramente y reservar. Armar la torta: Colocar una capa de bizcochuelo o pionono en la base. Untar con dulce de leche, luego una capa de chantilly, espolvorear con castañas y coco. Repetir hasta completar las 3 capas. Decoración final: Cubrir la torta con crema chantilly por fuera. Espolvorear merengue seco triturado por los costados y la parte superior. Terminar con una lluvia de azúcar impalpable. Reposar en heladera al menos 30 minutos antes de servir, para que tome cuerpo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta torta Balcarce rápida y fácil rinde aproximadamente 8 a 10 porciones generosas, ideales para una reunión familiar o un cumpleaños íntimo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta torta contiene aproximadamente:

Calorías: 420

Grasas: 26 g

Grasas saturadas: 14 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 28 g

Proteínas: 5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta Balcarce se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, cubierta con film transparente o en un recipiente hermético. No se recomienda congelar debido a la crema chantilly.