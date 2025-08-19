Cómo preparar torta de manzana casera: una receta fácil y súper rica Al ser tan fácil el proceso de elaboración incluso los niños puedes ayudarte a preparar estas galletas bicolor caseras

La manzana suele ser una de las frutas más elegidas para la elaboración de postres, ya que permite una variedad infinita de formas de utilizarla, desde los simples panqueques hasta otras recetas más elaboradas como las tortas invertidas o el strudel. En esta ocasión preparamos una opción sin harina de trigo, cuya elaboración es sencilla y rápida y su sabor delicioso.

Ingredientes para hacer Torta de manzana sin harina:

2 manzanas

2 huevos

2 cucharadas soperas de azúcar

2 cucharadas soperas de aceite neutro (girasol o soja)

1 cucharadita de esencia de vainilla

6 cucharadas soperas de avena

1 cucharadita de polvo para hornear

Para la cubierta

2 cucharadas de postre de azúcar

1 cucharada postre de canela

Cómo hacer Torta de manzana sin harina:

Enciende el horno para precalentarlo a 170 °C. Coloca en un bol el huevo junto con el azúcar y bate hasta obtener una preparación bien aireada, de color bien claro. Añade el aceite y la esencia de vainilla, vuelve a batir para integrar. Pela y corta las manzanas en finas lonjas e incorpora a la preparación anterior con la ayuda de una espátula y realizando movimientos envolventes. Añade la avena con movimientos envolventes para mantener aireada la preparación. Puedes utilizarla en copos o procesarla para obtener harina como hicimos en este caso. Truco: si tienes intolerancia al gluten, recuerda verificar que la avena sin TACC. Vierte la masa en un molde engrasado con manteca o aceite y lleva a horno precalentado a 170 °C por 30 minutos. Truco: en este caso utilizamos un molde cuadrado de 17 cm. Retira del horno y espolvorea con la mezcla de azúcar y canela de la cubierta. Vuelve a llevar al horno por algunos minutos hasta que la cubierta esté dorada.

