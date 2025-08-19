Cómo hacer la Chocotorta “invertida” casera: una receta sencilla, económica y sabrosa La receta de la chocotorta “invertida” es muy fácil de hacer y no lleva muchos ingredientes, ¿te animás a prepararla?

Esta reversión del clásico postre argentino es ideal para aquellos que desean disfrutar de algo dulce sin necesidad de pasar muchas horas en la cocina.

Para los fanáticos de los postres que disfrutan de una buena merienda, la chocotorta “invertida” se presenta como una alternativa creativa al clásico de la gastronomía argentina. Esta receta no solo es económica y sencilla, sino que también resulta irresistible para todos los amantes de lo dulce. Con su toque innovador, es la opción perfecta para sorprender a tus invitados con algo único, delicioso y rendidor.

En lugar de seguir la receta tradicional que lleva galletitas de chocolate y una crema de dulce de leche, la versión invertida de la chocotorta da un giro original al cambiar el orden y algunos de sus ingredientes. Este cambio creativo no solo aporta un nuevo enfoque, sino que también intensifica los sabores, generando una explosión al paladar.

¡CHOCOTORTA INVERTIDA!

Receta de chocotorta “invertida” perfecto para los amantes de lo dulce

Esta versión alternativa de la querida torta argentina se llama “a la inversa” porque intercambia los colores entre el relleno y la base. Mientras que en la receta clásica la masa de galletitas es de un tono marrón oscuro y la mezcla más clara, en esta variante la crema de acompañamiento es más oscura que la de las galletas, dando la impresión de que todo está al revés.

Ingredientes:

600 gramos de queso crema

600 gramos de dulce de leche repostero

100 gramos de cacao en polvo

100 gramos de chocolate blanco

400 gramos de galletitas de coco o vainilla

Preparación paso a paso:

En un bol grande, van a colocar los 600 gramos de queso crema junto con los 600 gramos de dulce de leche repostero y con una espátula o batidor de mano, van a mezclar bien hasta lograr una crema suave y homogénea, asegurándose de que ambos ingredientes estén bien integrados, sin grumos ni diferencias de color. Luego añadirán a la mezcla anterior las 3 cucharadas del cacao en polvo. Batir nuevamente para que el cacao se disuelva por completo en la crema, dándole ese toque extra de sabor intenso. Este ingrediente ayudará a que el relleno tome un color más oscuro y una textura más consistente. Una vez que tengan el relleno listo lo van a intercalar con las galletitas. Tomar las masitas de coco o vainilla y sumergirlas brevemente en un plato con leche, lo justo para que se humedezcan, pero sin dejarlas demasiado para que no se desarmen. Colocarlas como base en un molde desmontable cubriendo todo el fondo. Encima de ellas, esparcir una capa generosa de la mezcla de crema con dulce de leche y cacao. Repetir este proceso de intercalar capas de galletitas y crema, hasta que se terminen los ingredientes, intentando que la última capa sea de crema. Cuando esté armada la chocotorta, van a cubrir el molde con papel film o una tapa y lo llevarán a la heladera por aproximadamente dos horas para que repose y las capas se asienten y adquieran firmeza, para que cuando la cortes no se desintegre. Si podés dejarla más tiempo, incluso toda la noche, mejor aún, ya que los sabores se intensifican y la textura se vuelve perfecta. Al momento de servir, desmoldar la preparación con cuidado y decorar a gusto. Podés picar algunas galletitas de chocolate y espolvorearlas sobre la superficie o derretir un poco de chocolate blanco y, con una cuchara o manga, hacer líneas sobre la torta y listo para disfrutar.

Chocotorta: Sabores y texturas diferentes en cada bocado

La chocotorta invertida introduce una combinación de sabores y texturas que destaca entre las versiones tradicionales. Mientras que la receta original se basa en capas de galletitas y crema, esta versión crea un postre más cremoso y con una textura particular gracias a ingredientes adicionales como el coco, que le añaden frescura y un toque exótico. Este postre no solo es fácil de hacer, sino que también es una excelente elección para quienes buscan algo rápido y diferente para disfrutar durante las meriendas o reuniones.

