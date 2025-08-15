Receta de bizcochuelo casero: súper húmedo, esponjoso y rico La torta que nunca falla cuando quieres algo dulce y rico para disfrutar en la merienda.

El bizcochuelo casero es un elemento de pastelería básico que se adapta a toda ocasión. En cada familia hay una receta que se verifica y comparte a la siguiente generación.

El bizcochuelo casero es una de esas recetas clásicas y fáciles de preparar que con pocos ingredientes y en sólo 40 minutos resuelven la merienda de toda la familia.

Se trata de una torta apta todo gusto, ya que se puede rellenar, cubrir y decorar con ingredientes variados, como por ejemplo, dulce de leche, chocolate, manzanas, crema chantilly, crema pastelera, entre otros.

Durante los últimos tiempos, el bizcochuelo casero se popularizó su venta en almacenes y panaderías bajo el nombre de “torta matera”.

La clave para lograr que el bizcochuelo quede alto y esponjoso es no abrir el horno durante la cocción, para evitar que pierda volumen.

Al servir como base para crear las tortas más inolvidables, desde cumpleaños hasta casamientos, aniversarios y baby showers, chequear la técnica es fundamental y te presentamos los mejores tips para cocinar un bizcochuelo súper esponjoso.

Receta de bizcochuelo fácil

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de aceite neutro (de girasol, maíz o canola)

2 tazas de harina 0000

1 cdita de polvo para hornear

Esencia de vainilla

Preparación paso a paso de la Receta de bizcochuelo fácil

1– En un recipiente, cascar los huevos y mezclar con azúcar hasta obtener una mezcla cremosa, ya sea con batidora o tenedor. La clave es batir hasta que aclare y espese.

2– Agregar aceite neutro a la mezcla y continuar batiendo.

3– Incorporar esencia de vainilla y seguir batiendo.

4– Agregar la primera taza de harina y polvo para hornear, tamizándolos. Mezclar con una espátula y movimientos envolventes. Ir agregando harina de a poco hasta formar una pasta a punto letra.

5– Añadir la segunda taza de harina y repetir el proceso de mezclado. Ajustar la consistencia con leche o harina según sea necesario.

6– Enmantecar y enharinar un molde, verter la mezcla y hornear a 180ºC durante 40-50 minutos. Realizar la prueba del palito para determinar la cocción. Dejar enfriar antes de desmoldar. ¡Y a disfrutar!

Preparación paso a paso de bizcochuelo casero.

Cual es el punto letra al batir

Se llama a punto de letra o punto de cinta al batido prolongado de huevos y azúcar con la batidora. Al batir durante 10-12 minutos, la mezcla se vuelve más clara y espesa.

Es llamado a punto de letra al batido porque al levantar las espátulas de la batidora y caer la mezcla se puede formar una letra sin que se deforme, que podremos visualizar sobre la preparación.

A pesar de su popularidad, muchas personas que no están acostumbradas a cocinarla suelen enfrentar dudas y obtener resultados poco satisfactorios.

Por eso Diario de Cuyo te trae esta receta, simple, económica y con pocos ingredientes para que te salga bien alto, esponjoso y además, delicioso.

Receta de bizcochuelo casero para disfrutar a toda hora.

Tips para un gran bizcochuelo clásico

Si se prefiere rectangular, son buenos los moldes enlozados que se usan para cocinar asados o carne al horno.

Los bizcochuelos clásicos se sirven solos o espolvoreados con azúcar impalpable.

Cómo evitar que salga hundido el bizcochuelo

Después de hacer la mezcla perfecta, la temperatura incorrecta del horno puede jugar una mala pasada. Si es muy baja, el centro del bizcocho no llegará a cocinarse adecuadamente ni a desarrollar la miga. Es muy probable que, en ese caso, queden restos de masa cruda.

Por el contrario, si es demasiado alta, se dorará rápidamente por fuera, faltando cocción interna. La temperatura debe ser constante, subirla o bajarla, influirá en el producto final.

Otro factor que pudo haber influido en la mala cocción es abrir el horno antes de tiempo. Si la miga no está sostenida, hará que se genere un hundimiento. Lo mismo sucede si se retira el bizcochuelo antes de tiempo.

Un cambio brusco de temperatura, como retirarlo del horno y llevarlo a un lugar frío, puede hundir el centro. Lo ideal es dejarlo enfriar en el molde, sobre una rejilla. Una vez frío, se puede desmoldar.

Por qué queda con forma irregular el bizcochuelo

Cada casa tiene un horno diferente y es clave conocerlo antes de cocinar una masa batida. Es posible que las resistencias (si es eléctrico) funcionen desparejas, lo que hará que se cocine desparejo.

El exceso de harina también puede hacer que el bizcocho quede con una “joroba torcida”. En cambio, si el bizcochuelo queda agrietado, esto puede deberse a dos problemas: demasiada cocción o temperatura muy elevada.

Receta de Bizcochuelo Casero en sólo 6 pasos

Por qué sale apelmazado el bizcochuelo

Una baja temperatura en el horno, puede hacer que la miga resulte apelmazada y pesada. Otro factor, puede ser el batido, si no se realizó en forma envolvente, quedará una interior compacto.

Recetas de bizcochuelo

Puede ser preparada tanto por adultos como por niños y acompañada de mate, té o café, o incluso como un postre independiente con el relleno y la cobertura deseada.

