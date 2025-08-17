El Día del Niño que se celebra este año el domingo 17 de agosto en Argentina representa una de las jornadas más esperadas para las familias y ofrece una ocasión para compartir experiencias dentro del hogar.
La cocina puede convertirse en el escenario perfecto para celebrar, con recetas dulces y saladas que reúnen a grandes y chicos en una misma tarea: compartir, aprender y disfrutar de preparaciones caseras llenas de color y sabor.
Desde la elección de ingredientes hasta la decoración final de los platos, la experiencia trasciende el resultado culinario y se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos y gestar tradiciones dentro del hogar.
Galletitas de manteca
Ingredientes
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 120 g de azúcar
- 1 huevo
- 300 g de harina 0000
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Preparación
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
- Añadir 1 huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar los 300 g de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 cm de espesor.
- Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas.
- Dejar enfriar y decorar al gusto.
Mini pizzas
Ingredientes
- 400 g de masa para pizza o prepizza (puede ser comprada o casera)
- 200 ml de salsa de tomate
- 200 g de queso mozzarella rallado o en fetas
- 100 g de jamón cocido en tiras
- Aceitunas, tomate en rodajas, orégano (a gusto)
Preparación
- Estirar la masa y cortar círculos de 8 a 10 cm de diámetro.
- Disponer los discos sobre una placa apenas aceitada.
- Distribuir salsa de tomate sobre cada base.
- Colocar queso mozzarella, jamón, aceitunas o rodajas de tomate y espolvorear con orégano.
- Cocinar en horno a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada y el queso fundido.
Muffins de zanahoria y avena
Ingredientes
- 2 huevos
- 100 ml de aceite neutro
- 100 g de azúcar
- 150 g de harina 0000
- 80 g de avena (instantánea o en copos suaves)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 150 g de zanahoria rallada
- 50 g de nuez picada o pasas (opcional)
Preparación
- Mezclar 2 huevos, el de aceite y el azúcar hasta integrar.
- Incorporar la zanahoria rallada y mezclar.
- Agregar los 150 g de harina, los 80 g de avena y la cucharadita de polvo de hornear, más nueces o pasas si se desea.
- Rellenar moldes o pirotines hasta 2/3 de su capacidad.
- Cocinar en horno moderado (180 °C) durante 18 a 22 minutos.
Croquetas de papa y queso
Ingredientes
- 500 g de papa (patata)
- 100 g de queso rallado
- 1 huevo
- 80 g de pan rallado (y un poco más para rebozar)
- Sal y pimienta (a gusto)
- Aceite para la placa
Preparación
- Hervir y hacer puré de papa. Enfriar.
- Mezclar con los 100 g de queso rallado, 1 huevo y los 80 g de pan rallado. Salpimentar.
- Tomar pequeñas porciones y formar bolitas.
- Pasar las bolitas por pan rallado extra.
- Colocar sobre una placa aceitada y cocinar en horno moderado (190 °C) 15 a 20 minutos, girando para dorar parejo.
Brochettes de frutas y chocolate
Ingredientes
- 1 banana
- 1 manzana
- 1 pera
- 10 uvas (pueden ser verdes o negras)
- 5 frutillas (fresas)
- 100 g de chocolate para fundir
Preparación
- Lavar, pelar y cortar las frutas en cubos o rodajas.
- Insertar las piezas intercalando colores en palillos de brochette.
- Fundir el chocolate a baño maría o en microondas y bañar ligeramente los brochettes.
- Llevar a la heladera 10 minutos para que el chocolate endurezca.
Torta de yogur
Ingredientes
- 1 yogur natural o de vainilla (125 g)
- 3 vasos de yogur de harina 0000
- 2 vasos de yogur de azúcar
- 1 vaso de yogur de aceite
- 3 huevos
- 1 sobre de polvo de hornear (10 g)
- Ralladura de 1 limón o naranja
Preparación
- Verter el yogur en un bol y limpiar el vaso para medir el resto de los ingredientes.
- Agregar 3 vasos de harina, 2 de azúcar y 1 de aceite.
- Sumar los 3 huevos, el polvo de hornear y la ralladura.
- Mezclar hasta una masa lisa y volcar en molde enharinado.
- Hornear a 180 °C entre 35 y 40 minutos.
Sándwiches de formas divertidas
Ingredientes
- 10 rebanadas de pan de molde
- 100 g de jamón cocido
- 100 g de queso en fetas
- Rodajas de tomate, zanahoria rallada, aceitunas
- Queso crema o mayonesa (opcional)
Preparación
- Cortar el pan con moldes de galletitas en diferentes formas.
- Rellenar con jamón, queso, vegetales y untar si se desea.
- Decorar la superficie con los vegetales para darles expresión o carácter.
Helado casero de banana
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 1 cucharada de cacao en polvo (opcional)
- 2 cucharadas de yogur natural (opcional)
- Chips de chocolate o frutas secas (opcional)
Preparación
- Pelar y cortar 3 bananas en rodajas. Congelar mínimo 4 horas.
- Procesar o licuar hasta obtener una crema homogénea. Agregar cacao o yogur para distintas variantes.
- Incorporar chips si se desea, servir en copas o llevar a moldes y congelar.