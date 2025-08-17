Día del Niño: recetas dulces y saladas para hacer con los chicos Una guía práctica para transformar la cocina en un espacio de juego, aprendizaje y encuentro familiar, con propuestas sencillas y creativas que suman diversión a una jornada especial para los más pequeños

El Día del Niño que se celebra este año el domingo 17 de agosto en Argentina representa una de las jornadas más esperadas para las familias y ofrece una ocasión para compartir experiencias dentro del hogar.

La cocina puede convertirse en el escenario perfecto para celebrar, con recetas dulces y saladas que reúnen a grandes y chicos en una misma tarea: compartir, aprender y disfrutar de preparaciones caseras llenas de color y sabor.

Desde la elección de ingredientes hasta la decoración final de los platos, la experiencia trasciende el resultado culinario y se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos y gestar tradiciones dentro del hogar.

Galletitas de manteca

Ingredientes

200 g de manteca a temperatura ambiente

a temperatura ambiente 120 g de azúcar

1 huevo

300 g de harina 0000

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir 1 huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar los 300 g de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 cm de espesor. Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas. Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar y decorar al gusto.

Mini pizzas

Ingredientes

400 g de masa para pizza o prepizza (puede ser comprada o casera)

o prepizza (puede ser comprada o casera) 200 ml de salsa de tomate

200 g de queso mozzarella rallado o en fetas

rallado o en fetas 100 g de jamón cocido en tiras

en tiras Aceitunas, tomate en rodajas, orégano (a gusto)

Preparación

Estirar la masa y cortar círculos de 8 a 10 cm de diámetro. Disponer los discos sobre una placa apenas aceitada. Distribuir salsa de tomate sobre cada base. Colocar queso mozzarella, jamón, aceitunas o rodajas de tomate y espolvorear con orégano. Cocinar en horno a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada y el queso fundido.

Muffins de zanahoria y avena

Ingredientes

2 huevos

100 ml de aceite neutro

neutro 100 g de azúcar

150 g de harina 0000

80 g de avena (instantánea o en copos suaves)

(instantánea o en copos suaves) 1 cucharadita de polvo de hornear

150 g de zanahoria rallada

50 g de nuez picada o pasas (opcional)

Preparación

Mezclar 2 huevos, el de aceite y el azúcar hasta integrar. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar. Agregar los 150 g de harina, los 80 g de avena y la cucharadita de polvo de hornear, más nueces o pasas si se desea. Rellenar moldes o pirotines hasta 2/3 de su capacidad. Cocinar en horno moderado (180 °C) durante 18 a 22 minutos.

Croquetas de papa y queso

Ingredientes

500 g de papa (patata)

(patata) 100 g de queso rallado

1 huevo

80 g de pan rallado (y un poco más para rebozar)

(y un poco más para rebozar) Sal y pimienta (a gusto)

Aceite para la placa

Preparación

Hervir y hacer puré de papa. Enfriar. Mezclar con los 100 g de queso rallado, 1 huevo y los 80 g de pan rallado. Salpimentar. Tomar pequeñas porciones y formar bolitas. Pasar las bolitas por pan rallado extra. Colocar sobre una placa aceitada y cocinar en horno moderado (190 °C) 15 a 20 minutos, girando para dorar parejo.

Brochettes de frutas y chocolate

Ingredientes

1 banana

1 manzana

1 pera

10 uvas (pueden ser verdes o negras)

(pueden ser verdes o negras) 5 frutillas (fresas)

(fresas) 100 g de chocolate para fundir

Preparación

Lavar, pelar y cortar las frutas en cubos o rodajas. Insertar las piezas intercalando colores en palillos de brochette. Fundir el chocolate a baño maría o en microondas y bañar ligeramente los brochettes. Llevar a la heladera 10 minutos para que el chocolate endurezca.

Torta de yogur

Ingredientes

1 yogur natural o de vainilla (125 g)

(125 g) 3 vasos de yogur de harina 0000

2 vasos de yogur de azúcar

1 vaso de yogur de aceite

3 huevos

1 sobre de polvo de hornear (10 g)

(10 g) Ralladura de 1 limón o naranja

Preparación

Verter el yogur en un bol y limpiar el vaso para medir el resto de los ingredientes. Agregar 3 vasos de harina, 2 de azúcar y 1 de aceite. Sumar los 3 huevos, el polvo de hornear y la ralladura. Mezclar hasta una masa lisa y volcar en molde enharinado. Hornear a 180 °C entre 35 y 40 minutos.

Sándwiches de formas divertidas

Ingredientes

10 rebanadas de pan de molde

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fetas

Rodajas de tomate , zanahoria rallada , aceitunas

, , Queso crema o mayonesa (opcional)

Preparación

Cortar el pan con moldes de galletitas en diferentes formas. Rellenar con jamón, queso, vegetales y untar si se desea. Decorar la superficie con los vegetales para darles expresión o carácter.

Helado casero de banana

Ingredientes

3 bananas maduras

maduras 1 cucharada de cacao en polvo (opcional)

(opcional) 2 cucharadas de yogur natural (opcional)

natural (opcional) Chips de chocolate o frutas secas (opcional)

Preparación