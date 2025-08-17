El Día del Niño que se celebra este año el domingo 17 de agosto en Argentina representa una de las jornadas más esperadas para las familias y ofrece una ocasión para compartir experiencias dentro del hogar.

La cocina puede convertirse en el escenario perfecto para celebrar, con recetas dulces y saladas que reúnen a grandes y chicos en una misma tarea: compartir, aprender y disfrutar de preparaciones caseras llenas de color y sabor.

Desde la elección de ingredientes hasta la decoración final de los platos, la experiencia trasciende el resultado culinario y se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos y gestar tradiciones dentro del hogar.

Galletitas de manteca

Una propuesta fácil de preparar

Ingredientes

  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 120 g de azúcar
  • huevo
  • 300 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
  2. Añadir 1 huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  3. Incorporar los 300 g de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos.
  4. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 cm de espesor.
  5. Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas.
  6. Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas.
  7. Dejar enfriar y decorar al gusto.

Mini pizzas

Opción ideal para que cada

Ingredientes

  • 400 g de masa para pizza o prepizza (puede ser comprada o casera)
  • 200 ml de salsa de tomate
  • 200 g de queso mozzarella rallado o en fetas
  • 100 g de jamón cocido en tiras
  • Aceitunas, tomate en rodajas, orégano (a gusto)

Preparación

  1. Estirar la masa y cortar círculos de 8 a 10 cm de diámetro.
  2. Disponer los discos sobre una placa apenas aceitada.
  3. Distribuir salsa de tomate sobre cada base.
  4. Colocar queso mozzarella, jamón, aceitunas o rodajas de tomate y espolvorear con orégano.
  5. Cocinar en horno a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada y el queso fundido.

Muffins de zanahoria y avena

Pequeños bocados esponjosos que combinan

Ingredientes

MIRA TAMBIÉN

  • huevos
  • 100 ml de aceite neutro
  • 100 g de azúcar
  • 150 g de harina 0000
  • 80 g de avena (instantánea o en copos suaves)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 150 g de zanahoria rallada
  • 50 g de nuez picada o pasas (opcional)

Preparación

  1. Mezclar 2 huevos, el de aceite y el azúcar hasta integrar.
  2. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar.
  3. Agregar los 150 g de harina, los 80 g de avena y la cucharadita de polvo de hornear, más nueces o pasas si se desea.
  4. Rellenar moldes o pirotines hasta 2/3 de su capacidad.
  5. Cocinar en horno moderado (180 °C) durante 18 a 22 minutos.

Croquetas de papa y queso

Preparación sencilla que resulta perfecta

Ingredientes

  • 500 g de papa (patata)
  • 100 g de queso rallado
  • huevo
  • 80 g de pan rallado (y un poco más para rebozar)
  • Sal y pimienta (a gusto)
  • Aceite para la placa

Preparación

  1. Hervir y hacer puré de papa. Enfriar.
  2. Mezclar con los 100 g de queso rallado, 1 huevo y los 80 g de pan rallado. Salpimentar.
  3. Tomar pequeñas porciones y formar bolitas.
  4. Pasar las bolitas por pan rallado extra.
  5. Colocar sobre una placa aceitada y cocinar en horno moderado (190 °C) 15 a 20 minutos, girando para dorar parejo.

Brochettes de frutas y chocolate

Alternativa colorida para incorporar frutas

Ingredientes

  • banana
  • manzana
  • pera
  • 10 uvas (pueden ser verdes o negras)
  • frutillas (fresas)
  • 100 g de chocolate para fundir

Preparación

  1. Lavar, pelar y cortar las frutas en cubos o rodajas.
  2. Insertar las piezas intercalando colores en palillos de brochette.
  3. Fundir el chocolate a baño maría o en microondas y bañar ligeramente los brochettes.
  4. Llevar a la heladera 10 minutos para que el chocolate endurezca.

Torta de yogur

Bizcochuelo suave y rápido, pensado

Ingredientes

  • yogur natural o de vainilla (125 g)
  • 3 vasos de yogur de harina 0000
  • 2 vasos de yogur de azúcar
  • 1 vaso de yogur de aceite
  • huevos
  • 1 sobre de polvo de hornear (10 g)
  • Ralladura de 1 limón o naranja

Preparación

MIRA TAMBIÉN

  1. Verter el yogur en un bol y limpiar el vaso para medir el resto de los ingredientes.
  2. Agregar 3 vasos de harina, 2 de azúcar y 1 de aceite.
  3. Sumar los 3 huevos, el polvo de hornear y la ralladura.
  4. Mezclar hasta una masa lisa y volcar en molde enharinado.
  5. Hornear a 180 °C entre 35 y 40 minutos.

Sándwiches de formas divertidas

Manera creativa de presentar los

Ingredientes

  • 10 rebanadas de pan de molde
  • 100 g de jamón cocido
  • 100 g de queso en fetas
  • Rodajas de tomatezanahoria ralladaaceitunas
  • Queso crema o mayonesa (opcional)

Preparación

  1. Cortar el pan con moldes de galletitas en diferentes formas.
  2. Rellenar con jamón, queso, vegetales y untar si se desea.
  3. Decorar la superficie con los vegetales para darles expresión o carácter.

Helado casero de banana

Postre saludable y fácil que

Ingredientes

  • bananas maduras
  • 1 cucharada de cacao en polvo (opcional)
  • 2 cucharadas de yogur natural (opcional)
  • Chips de chocolate o frutas secas (opcional)

Preparación

  1. Pelar y cortar 3 bananas en rodajas. Congelar mínimo 4 horas.
  2. Procesar o licuar hasta obtener una crema homogénea. Agregar cacao o yogur para distintas variantes.
  3. Incorporar chips si se desea, servir en copas o llevar a moldes y congelar.