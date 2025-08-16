La “Estrella Culona” tiene más imagen positiva que cualquier político Un sondeo revela que la estrella de mar viral tiene 68,6% de imagen positiva. La transmisión del fondo del mar tuvo un alcance de más del 90%.

Un nuevo sondeo nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela un fenómeno inédito en la opinión pública: la “Estrella Culona”, el meme surgido de una transmisión científica del CONICET, cosecha una imagen positiva del 68,6%, una cifra que, según el propio informe, es “la envidia de cualquier político nacional”.

El estudio midió el impacto de la transmisión en vivo de la exploración del fondo marino, revelando un alcance masivo. El evento demostró una inusual capacidad de generar entusiasmo y consenso en un país marcado por la polarización.

El fenómeno en cifras

El informe destaca que, mientras la política tradicional lucha por conseguir adhesiones, la ciencia y el humor lograron una conexión popular abrumadora.

Alcance masivo: Más del 93% de los encuestados vio la transmisión del CONICET en vivo (37,3%), en resúmenes (39,7%) o al menos escuchó sobre ella (16,8%).

Imagen positiva récord: La “Estrella Culona” alcanza un 68,6% de imagen positiva, frente a solo un 4,7% de negativa.

Consenso popular: El informe subraya la “inexpugnable capacidad de construir consensos” de los argentinos a partir del orgullo por la ciencia nacional.

Este resultado contrasta fuertemente con otras cifras del mismo sondeo, que muestran una desaprobación del 57,8% a la gestión del Gobierno Nacional y una sociedad dividida en identidades como el “anti-mileísmo” (53%) y el “anti-kirchnerismo” (49,9%), demostrando que la ciencia logró lo que la política no puede.

Fuente: Noticias Argentinas