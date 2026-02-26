Campaña de Vacunación Antigripal 2026: cuándo empieza y quiénes serán los primeros inoculados

Se acerca el final del verano, por lo que hay especial atención a la planificación por parte del Gobierno para proteger a la población de enfermedades vinculadas con el frío . En este marco, se confirmó cuándo inicia la Campaña de Vacunación Antigripal.

El Ministerio de Salud de la Nación indicó que el próximo miércoles 11 de marzo iniciará este proceso , con la prioridad en los grupos que requieran la vacuna con mayor urgencia.

En detalle, los primeros en ser inoculados serán personal sanitario, embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad .

Asimismo, y debido a la circulación de una nueva variante de influenza y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios , este año la cartera sanitaria nacional anticipó la compra y distribución de las vacunas contra la gripe en todo el país.

En tanto, y durante la última reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud , los ministros de Salud de todas las provincias acordaron iniciar la vacunación antigripal el próximo miércoles 11 de marzo .

Por tal motivo, la cartera sanitaria ya comenzó a distribuir las dosis para que todas las provincias se preparen adecuadamente y puedan poner en marcha la estrategia en la fecha acordada.

Para garantizar la cobertura, se adquirieron 8.160.000 dosis. De este total, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos utilizada para proteger a la población de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica, destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

En la Argentina, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio. En los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna y atenuar, de esta manera, el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.