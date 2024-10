Receta de galletitas merengadas caseras Te enseñamos a prepararlas en casa, son ideales para prepararlas con los más pequeños y divertirse.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina es el país que más galletas consume a nivel mundial, rondando los 12 kilos anuales per cápita. Y en este caso en particular, las merengadas son de las más clásicas y elegidas. Estas galletitas de vainilla tienen un relleno característico con sabor a fruta muy delicioso. Si te preguntas cómo hacer galletas merengadas, no te pierdas esta receta.

Ingredientes para hacer Galletitas merengadas:

Para la masa:

135 gramos de harina 0000

25 gramos de almidón de maíz

3 gramos de polvo de hornear

1 gramo de bicarbonato de sodio

75 gramos de manteca

25 gramos de azúcar

25 gramos de miel

1 cucharada postre de esencia de vainilla

1 huevo

Para el relleno:

14 gramos de gelatina de frutilla

120 gramos de azúcar

60 centímetros cúbicos de agua

2 claras de huevo

Para terminar:

25 gramos de coco rallado (¼ taza)

Cómo hacer Galletitas merengadas: