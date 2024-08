Receta de leche de almendras: propiedades, beneficios y valor nutricional El Almendro es un árbol frutal cuyo fruto carnoso no se come pero su carozo esconde la potente semilla, la almendra. Rica en vitaminas, minerales y fibras solubles, se destaca por sus beneficios para la salud del cuerpo. La leche de almendras conserva todos las propiedades de las almendras y es un reemplazo muy exitosos de la leche de vaca en especial para intolerantes al gluten, la lactosa, alérgicos, etc. ¡Conocé más sobre sus beneficios y llevate la receta!

Leche de almendras: propiedades, beneficios y valor nutricional

